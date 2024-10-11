Скрытое преимущество. Названо животное, обладающее "шестым чувством" (фото)

Новое исследование указывает на то, что один вид животных может похвастаться скрытым "шестым чувством", позволяющим улавливать низкие вибрации.

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За миллиарды лет своего существования наша планета успела стать домом для невероятного количества видов. В ходе эволюции животные развили множество необычных чувств, которые вполне можно назвать "суперсилами". Теперь ученые также обнаружили, что на Земле есть животное со скрытым "шестым чувством", пишет Science Alert.

Подобно другим ящерицам, токийские гекконы (Gekko gecko) обладают слухом, специализированным на звуках более высокой частоты — они наиболее чувствительны в диапазоне от 1600 до 2 000 Герц, но также способны слышать и за пределами 500 Герц. Такому исключительному слуху они обязаны своим ушам.

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Но теперь, в новом исследовании двое ученых из Мэрилендского университета в США обнаружили, что токайские гекконы также способны использовать и другую структуру, обычно не связанную со слухом. Это позволяет им ощущать гораздо более низкочастотные вибрации в диапазоне от 50 до 200 Герц.

Мешочек — часть внутреннего уха, играющая ключевую роль в равновесии и отслеживании положения головы и тела животного. Эта структура сохраняется до сих пор у рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Однако, как показывают исследования, лишь первые два вида используют ее для слуха. Теперь, похоже, в этот список вошли и рептилии, по крайней мере один вид.

По словам соавтора нового исследования, биолога Кэтрин Карр, ухо слышит воздушный звук, но этот древний внутренний путь, обычно связанный с равновесием, помогает гекконам обнаруживать вибрации, распространяющиеся через такие среды, как земля или вода.

Ранее ученые уже выяснили, что этот путь существует у амфибий и рыб, а теперь доказали, что он также есть и у ящериц. Результаты проливают свет на то, как слуховая система эволюционировала от того, что вы видите у рыб, до того, что вы видите у наземных животных, включая людей

Иллюстрация экспериментальной установки и результатов Фото: Cell Reports

В ходе исследования ученые изучили мозг гекконов токай и обнаружили, что мешочек напрямую связан с кластером нейронов, известных как овальные вестибулярные аппараты (VeO), в заднем мозге. Ученые обнаружили, что эти нейроны не получают входных данных от каких-либо иных структур внутреннего уха. После этого информация передается в слуховой средний мозг, где животное воспринимает вибрации одновременно со звуком.

Ученые хотели подтвердить роль мешочка в слухе, а потому использовали вольфрамовые электроды для наблюдения за тем, как блоки VeO реагируют на вибрации через платформу. В ходе эксперимента они увеличивали вибрации 10 до 1 000 Гц и обнаружили, что нейроны были наиболее чувствительны к частотам от 50 до 200 Гц, достигая пика около 100 Гц.

Далее команда проверила, просто ли блоки VeO "слышат" глубокие, грохочущие звуки, производимые вибрационным устройством через типичные слуховые каналы. Для этого ученые подали звуковые стимулы на уши животных на тех же частотах, но более громко — команда не обнаружила никакой реакции от единиц VeO.

Таким образом, по мнению команды, токайский геккон фактически стал первым амниотом, использующим мешочек для этой цели. Простыми словами, токайский геккон является первой рептилией с "шестым чувством". Впрочем, ученые признают — впереди еще много работы: ученые до сих пор не знают, по какой причине ящерицы развили эти удивительные способности.

Ранее Фокус писал о том, что исследователи обнаружили гекконов, святящихся неоново-зеленым цветом.