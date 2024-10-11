Прихована перевага. Названо тварину, яка має "шосте чуття" (фото)

Нове дослідження вказує на те, що один вид тварин може похизуватися прихованим "шостим чуттям", що дає змогу вловлювати низькі вібрації.

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За мільярди років свого існування наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. Під час еволюції тварини розвинули безліч незвичайних почуттів, які цілком можна назвати "суперсилами". Тепер учені також виявили, що на Землі є тварина з прихованим "шостим чуттям", пише Science Alert.

Подібно до інших ящірок, токійські гекони (Gekko gecko) мають слух, спеціалізований на звуках вищої частоти — вони найчутливіші в діапазоні від 1 600 до 2 000 Герц, але також здатні чути й за межами 500 Герц. Такому винятковому слуху вони зобов'язані своїм вухам.

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Але тепер, у новому дослідженні двоє вчених з Мерилендського університету в США виявили, що токайські гекони також здатні використовувати й іншу структуру, зазвичай не пов'язану зі слухом. Це дозволяє їм відчувати набагато більш низькочастотні вібрації в діапазоні від 50 до 200 Герц.

Мішечок — частина внутрішнього вуха, що відіграє ключову роль у рівновазі та відстеженні положення голови й тіла тварини. Ця структура зберігається досі у риб, амфібій, рептилій, птахів і ссавців. Однак, як показують дослідження, лише перші два види використовують її для слуху. Тепер, схоже, до цього списку увійшли й рептилії, принаймні один вид.

За словами співавторки нового дослідження, біологині Кетрін Карр, вухо чує повітряний звук, але цей стародавній внутрішній шлях, зазвичай пов'язаний з рівновагою, допомагає геконам виявляти вібрації, які розповсюджуються через такі середовища, як земля або вода.

Раніше вчені вже з'ясували, що цей шлях є в амфібій і риб, а тепер довели, що він також є і в ящірок. Результати проливають світло на те, як слухова система еволюціонувала від того, що ви бачите в риб, до того, що ви бачите в наземних тварин, включно з людьми.

Ілюстрація експериментальної установки та результатів Фото: Cell Reports

Під час дослідження вчені вивчили мозок геконів токай і виявили, що мішечок безпосередньо пов'язаний з кластером нейронів, відомих як овальні вестибулярні апарати (VeO), у задньому мозку. Вчені виявили, що ці нейрони не отримують вхідних даних від будь-яких інших структур внутрішнього вуха. Після цього інформація передається в слуховий середній мозок, де тварина сприймає вібрації одночасно зі звуком.

Вчені хотіли підтвердити роль мішечка в слуху, а тому використовували вольфрамові електроди для спостереження за тим, як блоки VeO реагують на вібрації через платформу. Під час експерименту вони збільшували вібрації від 10 до 1 000 Гц і виявили, що нейрони були найбільш чутливі до частот від 50 до 200 Гц, досягаючи піка близько 100 Гц.

Далі команда перевірила, чи просто блоки VeO "чують" глибокі звуки, що гуркочуть, вироблені вібраційним пристроєм через типові слухові канали. Для цього вчені подали звукові стимули на вуха тварин на тих самих частотах, але голосніше — команда не виявила жодної реакції від одиниць VeO.

Таким чином, на думку команди, токайський гекон фактично став першим амніотом, який використовує мішечок для цієї мети. Простими словами, токайський гекон є першою рептилією з "шостим почуттям". Утім, учені визнають — попереду ще багато роботи: вчені досі не знають, з якої причини ящірки розвинули ці дивовижні здібності.

Раніше Фокус писав про те, що дослідники виявили геконів, які світяться неоново-зеленим кольором.