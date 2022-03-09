Стародавній "Байден" передував динозаврам: знайдено рештки найстарішої істоти на Землі
Учені назвали істоту Syllipsimopodi bideni на честь президента США Джо Байдена.
Учені досліджували скам'янілості найстарішого предка восьминогів, які знайшли ще 30 років тому. Тільки зараз вони з'ясували, що ці рештки, яким 330 млн років, належать восьминогам, що з'явилися на мільйони років раніше, ніж вважалося, повідомляє The Guardian.
Останки стародавнього восьминога вчені виявили у вапнякових відкладах у штаті Монтана, США ще в 1988 році. Тоді їх передали на зберігання до Королівського музею Онтаріо, Канада. Стародавній восьминіг розміром 12 см мав 10 щупалець, тоді як сучасні восьминоги мають лише вісім. На кожній із цих щупалець збереглося два ряди присосок. Учені вважають, що цей стародавній восьминіг жив на мілководді стародавнього тропічного океану.
30 років учені не звертали увагу на цю скам'янілість і тільки нещодавно взялися до її дослідження. З'ясувалося, що скам'янілість, якій 330 млн років належить істоті, яка з'явилася на мільйони років раніше, ніж динозаври.
За словами Майка Векчіоне зі Смітсонівського національного музею природної історії, скам'янілості м'яких тканин стародавніх тварин палеонтологи знаходять дуже рідко. І це робить цю знахідку дуже важливою, тож тепер відомо, що восьминоги з'явилися набагато раніше, ніж вважалося.
"У скам'янілих останках учені також виявили ознаки існування чорнильного мішка, який використовувався для випуску рідини, щоб відлякувати хижаків. Це роблять і сучасні восьминоги", — говорить Крістофер Велен з Американського музею природної історії.
Як припускають вчені, стародавня істота була предком як сучасних восьминогів, так і кальмара-вампіра — невеликого головоногого молюска, який є більш родичем восьминогів, ніж кальмарів.
Автори дослідження назвали нову істоту Syllipsimopodi bideni на честь президента США Джо Байдена. За їхніми словами, до цього, найдавнішій подібній істоті зі знайдених ученими, було приблизно 240 млн років.
Нагадуємо, що вчені виявили найдавніші скам'янілості предків єгипетської кобри та найбільшої в історії безногої ящірки. Їхній вік становить 37 млн років.