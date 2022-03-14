В тающих ледниках Норвегии обнаружили оружие 1700-летней давности (фото)

Помимо оружия, включающего 5 стрел, экспертам удалось найти 40 охотничьих домиков, которые использовались в охоте на оленей.

В ходе своего недавнего исследования на отдаленной горе норвежские ученые наткнулись на оружие и тайные укрытия, где более тысячи лет назад прятались охотники в ожидании оленей, пишет Live Science.

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При изучении части внутреннего горного пика Сандгровскарет археологи нашли 5 стрел. Возраст трех из них достигал 1700 лет. Также экспертам удалось найти 40 охотничьих домиков из камня, в которых охотники прятались и становились "невидимыми" для северных оленей.

Команда впервые обнаружила это место в 2013 году, но не могла вернуться для более детального анализа до 2018 года, когда обнаружила оружие и тайные убежища. Из 5 найденных стрел у трех до сих пор сохранились железные наконечники. Основываясь на анализе формы наконечников, исследователи пришли к выводу, что это оружие, скорее всего, относится к периоду между 300 и 600 годами н.э.

[ + – ] Также экспертам удалось найти 40 охотничьих домиков из камня, в которых охотники прятались и становились "невидимыми" для северных оленей

Один из трех железных наконечников стрел — редкий тип, который раньше не встречался во льдах и вряд ли в могилах. Две другие стрелы, у которых нет железных наконечников, вероятно, относятся к первому тысячелетию до н.э.

Стрелы нельзя было запускать на расстояние 20 м, поэтому охотникам нужно было место, чтобы прятаться. Если его не было, они создавали его сами. Ученые также выяснили, что охотники жили не в горах, а, скорее, в долинах. Однако в горы они ходили на охоту и тогда же создавали укрытие.

Команда также обнаружила 77 кусочков оленьего рога и кости, а также 32 палки для загона, чтобы направлять оленей к лучникам.

[ + – ] Железный наконечник стрелы, датируемый между 300 и 600 годами н.э.

Ученые надеются продолжить исследования в близлежащих горах, где тают ледники. Также стоит отметить, что в связи с повышением температуры и изменением климата общая площадь ледников в Норвегии сократилась на 14% по сравнению с последним измерением ледников в период с 1999 по 2006 год.

Напомним, что в ходе повторного изучения 8000-летних мумий, найденных в долине Садо в Португалии в 1960 и 1962 годах, археологи пришли к выводу, что нашли самые старые мумии в Европе эпохи мезолита. Как оказалось, мумификация была более ранним явлением в доисторические времена, чем они считали раннее.