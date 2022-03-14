У льодовиках Норвегії, що тануть, знайшли зброю 1700-річної давності (фото)

Крім зброї з 5 стрілами, експертам вдалося знайти 40 мисливських будиночків, які використовували в полюванні на оленів.

Під час свого недавнього дослідження на віддаленій горі норвезькі вчені натрапили на зброю та таємні укриття, де понад тисячу років тому ховалися мисливці, очікуючи оленів, пише Live Science.

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Вивчаючи частини внутрішнього гірського піка Сандгровскарет археологи знайшли 5 стріл. Вік трьох із них досягав 1700 років. Також експертам вдалося знайти 40 мисливських будиночків із каменю, в яких мисливці ховалися та ставали "невидимими" для північних оленів.

Команда вперше знайшла це місце у 2013 році, але не могла повернутися для детальнішого аналізу до 2018 року, коли знайшла зброю та таємні притулки. З 5 знайдених стріл у трьох досі збереглися залізні наконечники. Ґрунтуючись на аналізі форми наконечників, дослідники дійшли висновку, що ця зброя, найімовірніше, належить до періоду між 300 і 600 роками н.е.

[ + – ] Також експертам вдалося знайти 40 мисливських будиночків з каменю, в яких мисливці ховалися та ставали "невидимими" для північних оленів.

Один із трьох залізних наконечників стріл — рідкісний тип, що раніше не зустрічався у льодах і навряд чи в могилах. Дві інші стріли, які не мають залізних наконечників, ймовірно, належать до першого тисячоліття до н.е.

Стріли не можна запускати на відстань 20 м, тому мисливцям потребували місце, щоб ховатись. Якщо його не було, вони робили його самі. Вчені також з'ясували, що мисливці жили не в горах, а ймовірніше в долинах. Однак у гори вони ходили на полювання і тоді ж створювали укриття.

Команда також виявила 77 шматочків оленячого рогу та кістки, а також 32 палиці для загону, щоб спрямовувати оленів до лучників.

[ + – ] Залізний наконечник стріли, датований між 300 і 600 роками н.е.

Вчені сподіваються продовжити дослідження в довколишніх горах, де тануть льодовики. Також варто зазначити, що через підвищення температури та зміну клімату загальна площа льодовиків у Норвегії скоротилася на 14%, порівнюючи з останнім вимірюванням льодовиків у період з 1999 до 2006 року.

Нагадаємо, що під час повторного вивчення 8000-річних мумій, знайдених у долині Садо в Португалії у 1960 та 1962 роках, археологи дійшли висновку, що знайшли найстаріші мумії в Європі епохи мезоліту. Як виявилося, муміфікація була раннім явищем у доісторичні часи, ніж вони вважали раніше.