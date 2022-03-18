Индийские ученые опустятся на глубину 6 км, чтобы разгадать тайну происхождения жизни

Дополнительная цель глубоководной миссии — составление карты морского дна с месторождениями полезных ископаемых.

Индийские ученые отправятся в океан на глубину до 6000 метров в рамках глубоководной миссии. Первоначально будет совершено погружение на глубину 500 метров, чтобы протестировать различные технологии, разрабатываемые для этой цели, прежде чем начнется основная часть миссии по выяснению причин происхождения жизни, сообщает Economic Times.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

"Некоторые из загадок о происхождении жизни все еще сохраняются. Существуют теории, согласно которым жизнь возникла в гидротермальных жерлах, которые существуют на глубине от четырех до пяти километров в океане", — сказал М. Равичандран, секретарь индийского Министерства наук о Земле.

Дополнительная цель миссии — нанесение на карту дна океана, которое является богатым источником металлов и минералов.

Миссия поможет ученым выявить и разграничить богатые ресурсами районы, которые можно будет использовать позже, когда будут доступны подходящие технологии для глубоководных исследований и морской добычи. Разведка полезных ископаемых проложит путь к коммерческой эксплуатации в ближайшем будущем, когда Международный орган по морскому дну разработает соответствующий кодекс.

"Прямо сейчас мы примерно знаем, что такие ресурсы доступны в данной области, и глубоководная миссия поможет нам узнать детали", — добавил Равичандран.

Миссия также может привести к развитию различных технологий, таких как акустические телефоны, компоненты, выдерживающие среду высокого давления, исследовательские суда и связанная с ними инфраструктура.

Попутно будут предприняты попытки внедрить новые технологии путем сотрудничества с ведущими институтами и частными предприятиями. Глубоководная миссия также направлена ​​на развитие потенциала в области морской биологии, что обеспечит возможности трудоустройства в индийской промышленности.

Ранее Фокус сообщал, что в Японии начались исследования трехсотлетней мумии "русалки".

Самый большой паук в мире плыл из Китая в Англию в грузовом ящике целый месяц.