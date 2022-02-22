Напугал грузчиков: самый большой паук в мире месяц плыл в ящике из Китая в Англию

Прячась от людей, крабовый паук заполз в грузовой ящик и преодолел 5 тысяч миль по морю.

В Великобритании обнаружили необычного крабового паука, который не водится в тех краях. Зооактивисты выяснили, что насекомое проделало путь в 5 тысяч миль, чтобы попасть в страну, сообщает Mirror.

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Паук-охотник или крабовый паук (Huntsman spider) — самый большой паук в мире, размах ног которого может достигать 30 сантиметров. Паук настолько большой, что способен питаться ящерицами и мелкими птицами. Его яд не смертелен для человека, но может вызывать учащенное сердцебиение, рвоту и головные боли.

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Насекомое напугало грузчиков в английском порту Халл, когда они распаковали один из грузовых контейнеров. Паук месяц провел там, путешествуя на грузовом корабле из Китая в Великобританию. Оказавшись на воле, крабовый паук испугался не меньше работников порта и убежал на складскую территорию. Для его поимки администрация порта вызвала специалистов благотворительной организации защиты животных (RSPCA). Зоозащитники успешно отловили паука-путешественника и отправили на осмотр к ветеринару.

Напомним, австралийские ученые обнаружили тысячи сохранившихся образцов насекомых, пауков, рыб и птиц, которым миллионы лет. Затерянный мир из окаменелостей принадлежит эпохе миоцена (23-5 млн лет назад).

Ранее Фокус сообщал, что колумбийские власти изъяли около 300 паукообразных и насекомых у контрабандистов. Животных пытались нелегально перевезти из столицы Колумбии в Германию.