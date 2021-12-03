Колумбийские власти изъяли около 300 паукообразных и насекомых у контрабандистов

Животных пытались нелегально перевезти из столицы Колумбии в Германию

Скорпионы, тараканы и пауки были найдены в 210 пластиковых контейнерах в международном аэропорту Эль-Дорадо (Богота, Колумбия).

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Об этом сообщает euronews.

Животных перевозили в чемодане двое немецких граждан, утверждавших, что везли их в ФРГ с академическими целями. Согласно предварительным данным, паукообразных вырастили в муниципалитете Сан-Луис-де-Гасено, в Бояке.

Полиция арестовала подозреваемых в перевозке животных без необходимых разрешений, а пауков, тараканов и скорпионов направили в специальное учреждение.

Власти утверждают, что это уже второй случай почти через три месяца изъятия из аэропорта Боготы диких животных. Торговцы часто пытаются незаконно вывезти разные виды за границу через столицу Колумбии.

"Мы напоминаем общественности, что, несмотря на предполагаемые академические или исследовательские цели, любые эксперименты должны определяться разрешениями экологических органов", — добавила министр окружающей среды Колумбии Каролина Уррутия в своем Twitter.

Напомним, в Украине Верховная Рада приняла закон, согласно которому усиливается наказание за жестокое обращение с животными.

Также Фокус писал, что во Франции хотят запретить продавать собак и кошек в зоомагазинах. Обновленный законопроект предусматривает наказание до 5 лет тюрьмы и 75 тыс. евро штрафа, если человек выбросит на улицу домашнее животное.