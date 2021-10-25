Во Франции усилят защиту животных. Депутаты хотят запретить продавать собак и кошек в зоомагазинах

Обновленный законопроект предусматривает наказание до 5 лет тюрьмы и 75 тыс. евро штрафа, если человек выбросит на улицу домашнее животное

Французские законодатели 21 октября рассмотрели законопроект о борьбе с жестоким обращением с животными. Его нормы запрещают с 2024 года продавать собак и кошек в зоомагазинах, пишет газета Le Мonde.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Указанных животных разрешат покупать в приютах и по объявлениям на тематических сайтах.

Депутаты решили ужесточить меры, чтобы люди заводили животных осознанно. По оценке Le Monde, из-за необдуманных приобретений на улицах страны оказалось от 10 до 12 млн кошек.

Депутатам потребовались часы предварительных обсуждений, чтобы прийти к согласию по тексту законопроекта, отмечает газета.

Один из авторов документа Люк Домбреваль в интервью Capital пояснил, что планируется запрет рекламы животных и их отправление покупателям почтовыми посылками.

Хозяева должны будут получать специальный сертификат знаний перед тем, как завести питомца.

"Этот сертификат повысит осознанность людей, которые никогда не держали животных. Это сильная сторона закона. Некоторые люди понятия не имеют как содержать и ухаживать за животными", – сказала директор Вогезского общества защиты животных в комунне Браувелье Надеж Хофф в комментарии France Bleau.

Домбреваль уточнил, что отдельные меры коснутся стерилизации бездомных кошек. Депутаты хотели закрепить эту обязанность за мэрами и муниципальными властями.

"Это вопрос страданий животных, нанесения ущерба биоразнообразию. Точно неизвестно, сколько бездомных кошек живет во Франции, поэтому стоимость такой меры сложно оценить", – прокоментировал он.

Приобретать китообразных и дельфинов для шоу в дельфинариях запретят на пять лет, а показывать диких животных в передвижных цирках – на семь.

После принятия закона лицо, совершившее акт жестокости или выбросившее на улицу домашнее животное, рискует получить до 5 лет тюрьмы и до 75 тыс. евро штрафа. Ранее за такие проступки наказывали максимум двумя годами тюрьмы и максимум 30 тыс. евро штрафа, отметил Домбреваль.

Политики и зоозащитники назвали согласование документа "историческим событием".

"Действия, направленные на благополучие животных, являются отличительной чертой общества, осознающего ответственность перед природой. Это признак зрелой цивилизации", – процитировала RFI реакцию министра экологического перехода Барбары Помпили.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в своем заявлении назвал благополучие животных главной заботой французов.

"Если этот закон поддержит большинство в парламенте, мы перейдем от слов к делу. Я разделяю гордость всех, кто подготовил этот документ", – написал он в Twitter .

Французский фонд по защите домашних животных 30 Millions d"Amis считает необходимым запретить продажу в зоомагазинах всех животных.

Голосование за принятие закона состоится 15 ноября.

В Украине 15 июля Верховная Рада приняла закон №2351, которым усилила наказания за жестокое обращение с животными. Согласно документу, запрещается попрошайничать с животными и предоставлять с ними фотоуслуги, за исключением зоопарков, цирков и дельфинариев.

Также нельзя оставлять собак без присмотра возле магазина, замуровывать котов в подвалах, оставлять животных в автомобиле при температуре свыше +20 или ниже 0 градусов и насильно откармливать птиц для фуа-гра.