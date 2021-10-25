У Франції посилять захист тварин. Депутати хочуть заборонити продавати собак і кішок у зоомагазинах

Оновлений законопроект передбачає покарання до 5 років в'язниці та 75 тис. євро штрафу, якщо людина викине на вулицю домашню тварину

Французькі законодавці 21 жовтня розглянули законопроект про боротьбу з жорстоким поводженням із тваринами. Його норми забороняють із 2024 року продавати собак і кішок у зоомагазинах, пише газета Le Мonde.

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Зазначених тварин дозволять купувати в притулках і за оголошеннями на тематичних сайтах.

Депутати вирішили посилити заходи, щоб люди заводили тварин усвідомлено. За оцінкою Le Monde, через необдумані придбань на вулицях країни виявилося від 10 до 12 млн кішок.

Депутатам знадобилися години попередніх обговорень, щоб дійти згоди щодо тексту законопроекту, зазначає газета.

Один із авторів документа Люк Домбреваль в інтерв'ю Capital пояснив, що планується заборона реклами тварин і їх відправлення покупцям поштовими посилками.

Господарі повинні будуть отримувати спеціальний сертифікат знань перед тим, як завести вихованця.

"Цей сертифікат підвищить усвідомленість людей, які ніколи не тримали тварин. Це сильна сторона закону. Деякі люди не уявляють, як утримувати та доглядати за тваринами", — сказала директор Вогезького товариства захисту тварин у комуні Браувельє Надеж Хофф у коментарі France Bleau.

Домбреваль уточнив, що окремі заходи торкнуться стерилізації бездомних кішок. Депутати хотіли закріпити цей обов'язок за мерами та муніципальною владою.

"Це питання страждань тварин, нанесення шкоди біорізноманіттю. Точно невідомо, скільки бездомних кішок живе у Франції, тому вартість такого заходу складно оцінити", — прокоментував він.

Купувати китоподібних і дельфінів для шоу в дельфінаріях заборонять на п'ять років, а показувати диких тварин у пересувних цирках — на сім.

Після прийняття закону особа, яка вчинила акт жорстокості або викинула на вулицю домашню тварину, ризикує отримати до 5 років в'язниці та до 75 тис. євро штрафу. Раніше за такі проступки карали максимум двома роками в'язниці та максимум 30 тис. євро штрафу, зазначив Домбреваль.

Політики та зоозахисники назвали узгодження документа "історичною подією".

"Дії, спрямовані на благополуччя тварин, є відмінною рисою суспільства, яке усвідомлює відповідальність перед природою. Це ознака зрілої цивілізації", — процитувала RFI реакцію міністерки екологічного переходу Барбари Помпілі.

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс у своїй заяві назвав благополуччя тварин головною турботою французів.

"Якщо цей закон підтримає більшість у парламенті, ми перейдемо від слів до справи. Я поділяю гордість усіх, хто підготував цей документ", — написав він у Twitter.

Французький фонд із захисту домашніх тварин 30 Millions d'Amis вважає за необхідне заборонити продаж у зоомагазинах усіх тварин.

Голосування за ухвалу закону відбудеться 15 листопада.

В Україні 15 липня Верховна Рада ухвалила закон №2351, яким посилила покарання за жорстоке поводження з тваринами. Згідно з документом, забороняється жебракувати з тваринами та надавати з ними фотопослуги, за винятком зоопарків, цирків і дельфінаріїв.

Також не можна залишати собак без нагляду біля магазину, замуровувати котів у підвалах, залишати тварин в автомобілі за температури понад +20 або нижче 0 градусів і насильно відгодовувати птахів для фуа-гра.