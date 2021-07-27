Котів замуровувати не можна. Як працюватиме закон про захист тварин від жорстокого поводження
Законодавці постаралися захистити тварин від жорстокого поводження, посилили покарання для шкуродерів, але волонтери та зоозахисники переживають, що документ ускладнить їх роботу.
У червні в Нікополі Дніпропетровської області жінка на вулиці била і душила собаку. Врятувати тварину вдалося лише зусиллями небайдужих сусідів і волонтерів.
На початку лютого в Одеській області чоловік побив арматурою собаку породи хаскі, тварина впала в кому. Поліцейські прибули за викликом господині собаки, але затримали чоловіка тільки під тиском волонтерів.
Нещодавно Верховна Рада законодавчо посилила боротьбу проти жорстокого поводження з тваринами, але у експертів є побоювання, що закон не буде коректно працювати, тому такі інциденти як і раніше відбуватимуться в Україні.
За жорстоке поводження з тваринами — до 8 років в'язниці
Закон №2351, прийнятий Верховною Радою 15 липня, передбачає посилення покарання за жорстоке поводження з тваринами. Тепер навіть заборонено залишати собак без нагляду біля магазину або силоміць відгодовувати птахів для фуа-гра. Заборонене також жебрацтво з тваринами та експлуатація їх для надання фотопослуг, за винятком зоопарків, цирків і дельфінаріїв. Крім іншого, не можна замуровувати котів у підвалах і залишати тварин в автомобілі при температурі понад +20 або нижче 0 градусів.
За жорстоке поводження з тваринами кримінальна відповідальність передбачена з 14 років, адміністративна — з 16-ти
Одним з найважливіших пунктів документа є заборона на утримання тварин людям, які за жорстоке поводження з братами меншими протягом року притягувалися до адміністративної відповідальності, або протягом 10 років — до кримінальної.
- За знущання над тваринами, зокрема і безпритульними, загрожує штраф від 3,4 тис. до 5,1 тис. грн з конфіскацією тварини, якщо перебування у власника являє для неї небезпеку.
- Якщо тварина була покалічена або загинула через каліцтва, садистові передбачається покарання від року до трьох років позбавлення волі.
- Якщо злочин було скоєно з особливою жорстокістю або щодо двох і більше тварин — тюремний термін збільшується до 5-8 років.
Також знизили вік настання відповідальності за жорстоке поводження з тваринами: кримінальна відповідальність передбачена з 14-ти років, адміністративна — з 16-ти.
Однак в законі нічого не сказано про створення реєстру шкуродерів, а без нього ця норма навряд працюватиме на повну силу.
"Такий реєстр, звичайно, потрібен, і важливо, щоб він був відкритим. Його створення відноситься до повноважень органів виконавчої влади. Сподіваємося, його створять найближчим часом", — говорить Фокусу один з авторів закону, народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Овчинникова. Нардеп додає, що чималу роль у цьому питанні відіграють зоозахисники та небайдужі люди, які виявляють випадки жорстокого поводження з тваринами. Адже саме за їхніми заявами шкуродерів притягають до відповідальності.
"Закон давно був нам потрібен, але я не вірю в те, що тепер будуть охоче звертати увагу на сигнали про жорстоке поводження з тваринами без натиску зоозахисників", — сумнівається волонтер Вікторія Сашко.
Знущання над тваринами в Україні і раніше переслідувалися за законом, однак, за словами волонтера, на такі інциденти поліція просто не реагувала.
"Цієї весни один з наших сусідів вирішив постріляти по бездомному собаці прямо на вулиці. Пес, який, до речі, знаходиться на волонтерському забезпеченні не перший рік, просто проходив повз, а сусід дістав пістолет і почав стріляти. Ми викликали поліцію тричі — копи так і не приїхали. Тоді ми звернулися до муніципального патрулю, але вони нічого толком зробити не змогли — зауваження і тільки", — наводить приклад Сашко.
Новий закон забороняє залишати домашню тварину на прив'язі, якщо її довжина становить менше 20 метрів. Виняток є лише для собак, що виконують сторожові функції, в цьому випадку довжина прив'язі повинна становити не менше 10 метрів. Волонтерка впевнена, що жителі приватного сектора це правило, як і раніше, будуть ігнорувати.
"Ми якось намагалися врятувати сторожову вівчарку, яка сидить на триметровому ланцюзі навіть без будки. Пес був кілька днів у виснаженому стані, поки господарі не повернулися додому. В поліції нам повідомили, що не мають права заходити на приватну територію без дозволу власників, і вже тим паче вилучати їх власність. Не думаю, що з цим законом дії копів кардинально зміняться", — вважає Вікторія Сашко.Важливо
В Україні немає зоополіції, тому функція нагляду покладена на нацполіцію. Разом з тим, за словами Юлії Овчинникової, за рішенням органу місцевого самоврядування певними повноваженнями з нагляду за дотриманням правил поводження з тваринами можуть бути наділені спеціальні інспектори. Найчастіше вони є у штаті профільних комунальних підприємств, які працюють у сфері поводження з тваринами і регулюють чисельність бездомних тварин.
Закон дозволяє лише тимчасове утримання врятованої або травмованої тварини у приватної особи. Куди її передавати далі — незрозуміло
"З нашого досвіду можу сказати, що поліцейські стають обізнанішими про свою компетентність у сфері поводження з тваринами. Звичайно, їм ще є над чим працювати, і наші експерти готові допомогти поліції, провівши відповідні семінари та тренінги та надавши роз'яснення з питань застосування законодавства", — запевняє народний депутат.
Пташине питання: боривітри, сови, канюки поза законом
Один з пунктів закону обурив зоозахисників і волонтерів, що займаються порятунком птахів, зокрема, покалічених.
"Мало хто помітив, що одним розчерком пера заборонили утримання в приватних руках, в квартирах, будинках і на присадибних ділянках хижих птахів. Просто не можна. Ніяких. Нікому, — написала на своїй Facebook-сторінці волонтерка Вероніка Конькова. — І куди подіти сотні і тисячі невипускних у природу вухатих сов, боривітрів, канюків? Які в останні кілька років активно освоюють міста і стали такою ж частиною їх екосистеми, як голуби і ворони? Більшість притулків в Україні — приватні. Більшість тих, хто подарував дім і турботу невипускним птахам — це звичайні люди, що живуть в кращому випадку у приватному будинку, а переважно — в квартирах. Але вони забезпечують своїм птахам лікування, притулок і турботу. і вони опиняються поза законом".
На сьогодні в Україні немає спеціалізованих реабілітаційних центів для диких птахів і тварин, в країні відкрито лише кілька притулків для них. Зоопарки ж не мають права приймати тварин і птахів від населення, та якби і могли — місця на всіх все одно не вистачить. Закон же дозволяє лише тимчасове утримання врятованої або травмованої тварини у приватної особи. Куди її далі передавати — незрозуміло, а постійне утримання на приватній території і зовсім заборонене.Важливо
"Поки під заборону потрапляють всі люди, які тримають у себе птахів і тварин на присадибній території, тому що земля знаходиться в приватному володінні. Навіть реабілітаційні центри, які встигли отримати ліцензію, все одно знаходяться на приватній території і так само потрапляють під заборону. Приватне утримання потрібно легалізувати, але необхідно його впорядкувати", — пояснює Фокусу Вероніка Конькова.
Знущання над тваринами в Україні і раніше переслідувалися за законом, однак, за словами волонтерки, на такі інциденти поліція просто не реагувала
За словами волонтерки, спільними силами небайдужих людей і зоозахисників вдалося звернути увагу авторів закону на ці недоробки, зокрема, Мінекології займається розробкою процедури реєстрації диких тварин і птахів для приватних осіб.
При цьому Юлія Овчинникова уточнює, що утримання диких тварин, що становлять загрозу для людини, а також червонокнижних тварин забороняється у закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, базах відпочинку, оздоровчих установах. Ця норма не стосується лише заповідників і зоопарків.
Революційний закон
Автори закону №2351 називають його революційним і довгоочікуваним. За словами Юлії Овчинникової, востаннє подібні епохальні зрушення у сфері зоозахисту відбувалися у 2006 році, коли був прийнятий Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження".
"Звичайно, деякі норми потребують вдосконалення з урахуванням сучасних вимог і очікувань суспільства, зокрема, у сфері регулювання чисельності бездомних тварин", — зазначає нардеп. Вона впевнена, що проблема вимагає гуманного вирішення. Практика масових вбивств, яка застосовувалася в радянські часи і тривалий час вже за часів незалежності України, не принесла результатів. Тепер же в умовах децентралізації багато міст самостійно перейшли на гуманний та ефективний спосіб — стерилізацію тварин.
"Метод біостерилізації показав свою доцільність статистичними даними — зменшенням укусів і чисельності бездомних тварин у містах. За новим законом після стерилізації тварин можна випускати в місця вилову, розміщувати в притулках або залишати під наглядом місцевих волонтерів разом з місцевими органами влади", — говорить Овчинникова.