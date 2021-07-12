В Ужгороді врятували від смерті єнота, якого навмисне замурували між будинками (відео)

Тварина опинилася на вулиці після закриття кафе, після чого два роки виживала у вузькій щілині шириною 30 сантиметрів. Тепер звірка поселили в екзотаріумі.

Жителі Ужгорода врятували безпритульного єнота, якого навмисне замурували в щілини між будинками. Містянка Марина Романова розповіла подробиці в групі "Допоможи другу (Ужгород)" у Facebook.

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За її словами, довгий час єнот жив в одному з ужгородських кафе, але заклад закрився, а тварина опинилася на вулиці. Охоронці однієї з територій стверджують, що звір близько двох років жив в щілині між будинками шириною близько 30 сантиметрів. Мама Марини, Віра Романова разом з чоловіком Геннадієм стежили за єнотом і підгодовували його.

"Жителю одного з будинків єнотик почав заважати і він вирішив закласти щілину, щоб тварина там померла від голоду! В "кращих" традиціях скотів двоногих, для яких власний комфорт "понад усе", — розповіла авторка поста.

Увечері 10 липня єнота піймали, витягли з щілини між будинками і передали в екзотаріум "Акваріум", яким володіє бізнесмен і журналіст Олег Диба. Представники закладу у Facebook додали, що раніше єнот жив в кафе Florentina. Раніше "Акваріум" не приймав єнотів, яким необхідно багато простору, але недавно співробітники випустили на свободу сокола і звільнили тимчасовий вольєр.

"Дилема у тому, чи шукати знову можливості облаштування нового просторого житла для нового жителя "Акваріума ", що абсолютно реально, або, може, реабілітувати і кудись прилаштувати", — наголошується в повідомленні.

Раніше американці врятували кота, який вижив після обвалу будинку в передмісті Маямі. Волонтер, який підгодовував тварин, помітив Бінкса серед уламків будівлі і передав до притулку. Власники дізналися про це з соціальних мереж, прийшли перевірити і виявили, що це справді їх вихованець.

До цього в Херсонській області відпочивальники врятували дельфіна, якого шторм закинув у лиман. Група очевидців допомогли тварині протриматися до приїзду інспекторів водної поліції, а потім доставили його в Чорне море на катері. Поліцейські сподіваються, що дельфін оговтається від шоку і повернеться до своєї зграї.