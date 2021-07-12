В Ужгороде спасли от смерти енота, которого нарочно замуровали между домами (видео)

Животное оказалось на улице после закрытия кафе, после чего два года выживало в узкой щели шириной 30 сантиметров. Теперь зверька приютили в экзотариуме.

Жители Ужгорода спасли беспризорного енота, которого нарочно замуровали в щели между домами. Горожанка Марина Романова рассказала подробности в группе "Помоги другу (Ужгород)" в Facebook.

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По ее словам, долгое время енот жил в одном из ужгородских кафе, но заведение в итоге закрылось, а животное оказалось на улице. Охранники одной из территорий утверждают, что зверек около двух лет жил в щели между домами шириной около 30 сантиметров. Мама Марины, Верчи Романова вместе с мужем Геннадием следили за енотом и подкармливали его.

"Жителю одного из домов енотиком начал мешать и он решил заложить щель, чтобы животное там умерло от голода! В "лучших" традициях скотов двуногих, для которых собственный комфорт "превыше всего", — рассказала автор поста.

Вечером 10 июля енота поймали, вытащили из щели между зданиями и передали в экзотариум "Аквариум", которым владеет бизнесмен и журналист Олег Дыба. Представители заведения в Facebook добавили, что раньше енот жил в кафе Florentina. Раньше "Аквариум" не принимал енотов, которым необходимо много пространства, но недавно сотрудники выпустили на свободу сокола и освободили временный вольер.

"Дилемма в том, искать ли снова возможности обустройства нового просторного жилья для нового жителя "Аквариума", что абсолютно реально, или, может, реабилитировать и куда-то пристроить", — отмечается в сообщении.

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