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На Херсонщине спасли полуживого дельфина, которого шторм забросил далеко от моря (видео)

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Дельфин, Херсонская область
Фото: Национальная полиция | Отдыхающие спасали дельфина до приезда полиции Херсонской области

Дельфин оказался на мели в пресном Днепровском лимане очень далеко от Черного моря и никак не мог вернуться к своей стае. 

В Херсонской области полицейские и отдыхающие спасли дельфина, которого штормом выбросило на берег. Подробностями операции на официальном сайте поделилась пресс-служба Национальной полиции региона. 

Шторм занес дельфина на большое расстояние от Черного моря — в Днепровский лиман рядом с селом Александровка. Отдыхающие заметили млекопитающего на пресноводной мели и решили помочь несчастному. Они позвонили в полицию и под руководством специалиста из одеял, ремней и других подручных средств соорудили хомут, благодаря которому удерживали животное и обеспечили его спасение до прибытия катера с правоохранителями.

Дельфин, полиция, Херсонская область
Полицейский обливал дельфина водой по дороге к Черному морю
Дельфин, полиция, Херсонская область
Полицейские доставили дельфина в Черное море на катере
Дельфин, полиция, Херсонская область
Дельфина успешно выпустили в Черном море
Дельфин, полиция, Херсонская область
Дельфин, полиция, Херсонская область
Дельфин, полиция, Херсонская область

Инспекторы водной полиции вскоре приехали на место происшествия, при помощи небезразличных граждан они затащили дельфина на борт лодки и поливали водой, пока не доставили в открытое Черное море. Начальник сектора полицейской деятельности на воде Херсонского районного управления полиции Максим Жарков надеется, что жертва шторма справится со стрессом и сможет вернуться к своей стае. 

Ранее сообщали, что на побережье Крыма нашли кладбище дельфинов. Местные экологи опубликовали фото с трупами животных, которые привязали веревками к камням. За все время работы центр спасения и реабилитации зафиксировал на побережье Крыма более двух тысяч дельфинов, большинство из которых погибли из-за попадания в сети браконьеров. 

Ученые выяснили, что многие дельфины похожи на людей своим характером. В частности, некоторые из них обладают высокими показателями по личностным чертам Большой пятерки, в том числе общительности, любопытности и доброжелательности.

Фокус также писал, как люди помогают диким животным в трудных ситуациях. Среди спасенных оказалась самка дельфина и ее детеныш, которые запутались в сетях в Неаполитанском заливе. Освободившись, мать, а затем и ребенок по очереди несколько раз выпрыгнули из воды, вероятно, в знак благодарности. 