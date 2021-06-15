На Херсонщине спасли полуживого дельфина, которого шторм забросил далеко от моря (видео)

Дельфин оказался на мели в пресном Днепровском лимане очень далеко от Черного моря и никак не мог вернуться к своей стае.

В Херсонской области полицейские и отдыхающие спасли дельфина, которого штормом выбросило на берег. Подробностями операции на официальном сайте поделилась пресс-служба Национальной полиции региона.

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Шторм занес дельфина на большое расстояние от Черного моря — в Днепровский лиман рядом с селом Александровка. Отдыхающие заметили млекопитающего на пресноводной мели и решили помочь несчастному. Они позвонили в полицию и под руководством специалиста из одеял, ремней и других подручных средств соорудили хомут, благодаря которому удерживали животное и обеспечили его спасение до прибытия катера с правоохранителями.

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Инспекторы водной полиции вскоре приехали на место происшествия, при помощи небезразличных граждан они затащили дельфина на борт лодки и поливали водой, пока не доставили в открытое Черное море. Начальник сектора полицейской деятельности на воде Херсонского районного управления полиции Максим Жарков надеется, что жертва шторма справится со стрессом и сможет вернуться к своей стае.

Ранее сообщали, что на побережье Крыма нашли кладбище дельфинов. Местные экологи опубликовали фото с трупами животных, которые привязали веревками к камням. За все время работы центр спасения и реабилитации зафиксировал на побережье Крыма более двух тысяч дельфинов, большинство из которых погибли из-за попадания в сети браконьеров.

Ученые выяснили, что многие дельфины похожи на людей своим характером. В частности, некоторые из них обладают высокими показателями по личностным чертам Большой пятерки, в том числе общительности, любопытности и доброжелательности.

Фокус также писал, как люди помогают диким животным в трудных ситуациях. Среди спасенных оказалась самка дельфина и ее детеныш, которые запутались в сетях в Неаполитанском заливе. Освободившись, мать, а затем и ребенок по очереди несколько раз выпрыгнули из воды, вероятно, в знак благодарности.