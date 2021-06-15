На Херсонщині врятували напівживого дельфіна, якого шторм закинув далеко від моря (відео)

Дельфін опинився на мілині в прісному Дніпровському лимані дуже далеко від Чорного моря і ніяк не міг повернутися до своєї зграї.

У Херсонській області поліцейські та відпочивальники врятували дельфіна, якого штормом викинуло на берег. Подробицями операції на офіційному сайті поділилася пресслужба Національної поліції регіону.

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Шторм заніс дельфіна на велику відстань від Чорного моря — в Дніпровський лиман поруч із селом Олександрівка. Відпочивальники помітили ссавця на прісноводній мілини і вирішили допомогти нещасному. Вони подзвонили в поліцію і під керівництвом фахівця з ковдр, ременів та інших підручних засобів спорудили хомут, завдяки якому утримували тварину та забезпечили його порятунок до прибуття катера з правоохоронцями.

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Інспектори водної поліції незабаром приїхали на місце події, за допомогою небайдужих громадян вони затягли дельфіна на борт човна і поливали водою, поки не доставили у відкрите Чорне море. Начальник сектору поліцейської діяльності на воді Херсонського районного управління поліції Максим Жарков сподівається, що жертва шторму впорається зі стресом і зможе повернутися до своєї зграї.

Раніше повідомляли, що на узбережжі Криму знайшли кладовище дельфінів. Місцеві екологи опублікували фото з трупами тварин, яких прив'язали мотузками до каменів. За весь час роботи центр порятунку та реабілітації зафіксував на узбережжі Криму понад дві тисячі дельфінів, більшість з яких загинули через потрапляння в сіті браконьєрів.

Учені з'ясували, що багато дельфінів схожі на людей своїм характером. Зокрема, деякі з них мають високі показники за особистісними рисами Великої п'ятірки, зокрема товариськості, цікавості та доброзичливості.

Фокус також писав, як люди допомагають диким тваринам у важких ситуаціях. Серед врятованих опинилася самка дельфіна і її дитинча, які заплуталися в сітях у Неаполітанській затоці. Звільнившись, мати, а потім і дитина по черзі кілька разів вистрибнули з води, ймовірно, на знак подяки.