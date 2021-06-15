На Херсонщині врятували напівживого дельфіна, якого шторм закинув далеко від моря (відео)
Дельфін опинився на мілині в прісному Дніпровському лимані дуже далеко від Чорного моря і ніяк не міг повернутися до своєї зграї.
У Херсонській області поліцейські та відпочивальники врятували дельфіна, якого штормом викинуло на берег. Подробицями операції на офіційному сайті поділилася пресслужба Національної поліції регіону.
Шторм заніс дельфіна на велику відстань від Чорного моря — в Дніпровський лиман поруч із селом Олександрівка. Відпочивальники помітили ссавця на прісноводній мілини і вирішили допомогти нещасному. Вони подзвонили в поліцію і під керівництвом фахівця з ковдр, ременів та інших підручних засобів спорудили хомут, завдяки якому утримували тварину та забезпечили його порятунок до прибуття катера з правоохоронцями.
Інспектори водної поліції незабаром приїхали на місце події, за допомогою небайдужих громадян вони затягли дельфіна на борт човна і поливали водою, поки не доставили у відкрите Чорне море. Начальник сектору поліцейської діяльності на воді Херсонського районного управління поліції Максим Жарков сподівається, що жертва шторму впорається зі стресом і зможе повернутися до своєї зграї.
Раніше повідомляли, що на узбережжі Криму знайшли кладовище дельфінів. Місцеві екологи опублікували фото з трупами тварин, яких прив'язали мотузками до каменів. За весь час роботи центр порятунку та реабілітації зафіксував на узбережжі Криму понад дві тисячі дельфінів, більшість з яких загинули через потрапляння в сіті браконьєрів.
Учені з'ясували, що багато дельфінів схожі на людей своїм характером. Зокрема, деякі з них мають високі показники за особистісними рисами Великої п'ятірки, зокрема товариськості, цікавості та доброзичливості.
Фокус також писав, як люди допомагають диким тваринам у важких ситуаціях. Серед врятованих опинилася самка дельфіна і її дитинча, які заплуталися в сітях у Неаполітанській затоці. Звільнившись, мати, а потім і дитина по черзі кілька разів вистрибнули з води, ймовірно, на знак подяки.