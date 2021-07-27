Котов замуровывать нельзя. Как будет работать закон о защите животных от жестокого обращения

Законодатели постарались оградить животных от жестокого обращения, усилили наказание для живодеров, но волонтеры и зоозащитники переживают, что документ осложнит их работу.

В июне в Никополе Днепропетровской области женщина на улице била и душила собаку. Спасти животное удалось лишь усилиями неравнодушных соседей и волонтеров.

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В начале февраля в Одесской области мужчина избил арматурой собаку породы хаски, животное впало в кому. Полицейские прибыли по вызову хозяйки собаки, но задержали мужчину только под давлением волонтеров.

Недавно Верховная Рада законодательно усилила борьбу против жестокого обращения с животными, но у экспертов есть опасения, что закон не будет корректно работать, поэтому такие инциденты по-прежнему будут происходить в Украине.

За жестокое обращение с животными — до 8 лет тюрьмы

Закон №2351, принятый Верховной Радой 15 июля, предусматривает ужесточение наказания за жестокое обращение с животными. Теперь даже запрещено оставлять собак без присмотра возле магазина или насильно откармливать птиц для фуа-гра. Запрещено также попрошайничество с животными и эксплуатация их для предоставления фотоуслуг, за исключением зоопарков, цирков и дельфинариев. Помимо прочего нельзя замуровывать котов в подвалах и оставлять животных в автомобиле при температуре свыше +20 или ниже 0 градусов.

За жестокое обращение с животными уголовная ответственность полагается с 14 лет, административная – с 16-ти

Одним из важнейших пунктов документа является запрет на содержание животных людям, которые за жестокое обращение с братьями меньшими на протяжении года привлекались к административной ответственности, или на протяжении 10 лет – к уголовной.

За издевательство над животными, в том числе и бездомными, грозит штраф от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн с конфискацией животного, если пребывание у владельца представляет для него опасность.

Если животное было покалечено или погибло из-за увечий, садисту полагается наказание от года до трех лет лишения свободы.

Если преступление было совершено с особой жестокостью или в отношении двух и более животных – тюремный срок увеличивается до 5-8 лет.

Также снизили возраст наступления ответственности за жестокое обращение с животными: уголовная ответственность полагается с 14-ти лет, административная — с 16-ти.

[ + – ] В законе ничего не сказано о создании реестра живодеров

Однако в законе ничего не сказано о создании реестра живодеров, а без него эта норма едва ли будет работать в полную силу.

"Такой реестр, конечно, нужен, и важно, чтобы он был открытым. Его создание относится к полномочиям органов исполнительной власти. Надеемся, его создадут в ближайшее время", — говорит Фокусу один из авторов закона, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Овчинникова. Нардеп добавляет, что немалую роль в этом вопросе играют зоозащитники и неравнодушные люди, которые выявляют случаи жестокого обращения с животными. Ведь именно по их заявлениям живодеров привлекают к ответственности.

"Закон давно был нам нужен, но я не верю в то, что теперь будут охотно обращать внимание на сигналы о жестоком обращении с животными без натиска зоозащитников", — сомневается волонтер Виктория Сашко.

Издевательства над животными в Украине и ранее преследовались по закону, однако, по словам волонтера, на такие инциденты полиция попросту не реагировала.

[ + – ] Чипирование и стерилизация бездомных животных – важная часть работы волонтеров Фото: Mikhail Nilov from Pexels

"Этой весной один из наших соседей решил пострелять по бездомной собаке прямо на улице. Пес, который, кстати, находится на волонтерском обеспечении не первый год, просто проходил мимо, а сосед достал пистолет и принялся стрелять. Мы вызывали полицию трижды – копы так и не приехали. Тогда мы обратились к муниципальному патрулю, но они ничего толком сделать не смогли – замечание и только", — приводит пример Сашко.

Новый закон запрещает оставлять домашнее животное на привязи, если ее длина составляет менее 20 метров. Исключение есть только для собак, выполняющих сторожевые функции, в этом случае длина привязи должна составлять не менее 10 метров. Волонтер уверена, что жители частного сектора это правило, как и раньше, будут игнорировать.

"Мы как-то пытались спасти сторожевую овчарку, сидящую на цепи в три метра даже без будки. Пес был пару дней в изможденном состоянии, пока хозяева не вернулись домой. В полиции нам сообщили, что не имеют права заходить на частную территорию без разрешения владельцев, и уж тем более изымать их собственность. Не думаю, что с этим законом действия копов кардинально изменятся", — считает Виктория Сашко.

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В Украине нет зоополиции, поэтому функция надзора возложена на нацполицию. Вместе с тем, по словам Юлии Овчинниковой, по решению органа местного самоуправления определенными полномочиями по надзору за соблюдением правил обращения с домашними животными могут быть наделены специальные инспекторы. Чаще всего они состоят в штате профильных коммунальных предприятий, которые работают в сфере обращения с животными и регулируют численность бездомных животных.

Закон разрешает лишь временное содержание спасенного или травмированного животного у частного лица. Куда его дальше передавать – непонятно

"По нашему опыту могу сказать, что полицейские становятся более осведомленными о своих полномочиях в сфере обращения с животными. Конечно, им еще есть над чем работать, и наши эксперты готовы помочь полиции, проведя соответствующие семинары и тренинги и предоставив разъяснения по вопросам применения законодательства", — уверяет народный депутат.

Птичий вопрос: пустельги, совы, канюки вне закона

Один из пунктов закона возмутил зоозащитников и волонтеров, занимающихся спасением птиц, в частности, покалеченных.

"Лишь немногие заметили, что одним росчерком пера запретили содержание в частных руках, в квартирах, домах и на приусадебных участках хищных птиц. Просто нельзя. Никаких. Никому, – написала на своей Facebook-странице волонтер Вероника Конькова. — И куда деть сотни и тысячи невыпускных в природу ушастых сов, пустельг, канюков? Которые в последние несколько лет активно осваивают города и стали такой же частью их экосистемы, как голуби и вороны? Основная масса приютов в Украине – частные. Большинство тех, кто подарил дом и заботу невыпускным птицам – это обычные люди, живущие в лучшем случае в частном доме, а в основном – в квартирах. Но они обеспечивают своим птицам лечение, убежище и заботу. И они оказываются вне закона".

[ + – ] Ушастые совы, пустельги, канюки стали частью городской экосистемы

На сегодняшний день в Украине нет специализированных реабилитационных центов для диких птиц и животных, в стране открыто лишь несколько приютов для них. Зоопарки же не имеют права принимать животных и птиц от населения, да если бы и могли – места на всех все равно не хватит. Закон же разрешает лишь временное содержание спасенного или травмированного животного у частного лица. Куда его дальше передавать – непонятно, а постоянное содержание на частной территории и вовсе запрещено.

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"Пока под запрет попадают все люди, которые содержат у себя птиц и животных на приусадебной территории, потому что земля находится в частном владении. Даже реабилитационные центры, которые успели получить лицензию, все равно находятся на частной территории и так же попадают под запрет. Частное содержание нужно легализовать, но необходимо его упорядочить", — объясняет Фокусу Вероника Конькова.

Издевательства над животными в Украине и ранее преследовались по закону, однако, по словам волонтера, на такие инциденты полиция попросту не реагировала

По словам волонтера, общими силами неравнодушных людей и зоозащитников удалось обратить внимание авторов закона на эти недоработки, в частности, Минэкологии занимается разработкой процедуры регистрации диких животных и птиц для частных лиц.

При этом Юлия Овчинникова уточняет, что содержание диких, представляющих угрозу для человека, а также краснокнижных животных запрещается в заведениях общепита, ночных клубах, гостиницах, базах отдыха, оздоровительных учреждениях. Эта норма не касается лишь заповедников и зоопарков.

[ + – ] Авторы закона №2351 называют его революционным и долгожданным Фото: Aleksandr Nadyojin from Pexels

Революционный закон

Авторы закона №2351 называют его революционным и долгожданным. По словам Юлии Овчинниковой, в последний раз подобные эпохальные сдвиги в сфере зоозащиты происходили в 2006 году, когда был принят Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения".

"Конечно, некоторые нормы нуждаются в совершенствовании с учетом современных требований и ожиданий общества, в частности, в сфере регулирования численности бездомных животных", — отмечает нардеп. Она уверена, что проблема требует гуманного решения. Практика массовых убийств, которая применялась в советские времена и длительное время уже при независимости Украины, не принесла результатов. Теперь же в условиях децентрализации многие города самостоятельно перешли на гуманный и эффективный способ – стерилизацию животных.

"Метод биостерилизации показал свою целесообразность статистическими данными – уменьшением укусов и численности бездомных животных в городах. По новому закону после стерилизации животных можно выпускать в места вылова, размещать в приютах или оставлять под присмотром местных волонтеров вкупе с местными органами власти", — говорит Овчинникова.