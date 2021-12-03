Колумбійська влада вилучила близько 300 павукоподібних та комах у контрабандистів

Тварин намагалися нелегально перевезти зі столиці Колумбії до Німеччини

Скорпіонів, тарганів та павуків було знайдено у 210 пластикових контейнерах у міжнародному аеропорту Ель-Дорадо (Богота, Колумбія).

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Про це повідомляє euronews.

Тварини перевозили у валізі двоє німецьких громадян, які стверджували, що везли їх до ФРН з академічними цілями. Згідно з попередніми дослідженнями, павукоподібних видобули в муніципалітеті Сан-Луїс-де-Гасено, в Бояці.

Поліція заарештувала підозрюваних у перевезенні тварин без необхідних дозволів, а павуків, тарганів і скорпіонів направили до спеціального закладу.

Влада стверджує, що це вже другий випадок майже за три місяці вилучення з аеропорту Боготи диких тварин. Торговці часто намагаються незаконно вивезти різноманітні види за кордон через столицю Колумбії.

"Ми нагадуємо громадськості, що, незважаючи на передбачувані академічні чи дослідницькі цілі, будь-які експерименти мають окреслюватися дозволами екологічних органів", —додала міністр навколишнього середовища Колумбії Кароліна Уррутія у своєму Twitter.

Нагадаємо, в Україні Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким посилюється покарання за жорстоке поводження з тваринами.

Також Фокус писав, що у Франції хочуть заборонити продавати собак і кішок у зоомагазинах. Оновлений законопроект передбачає покарання до 5 років в'язниці та 75 тис. євро штрафу, якщо людина викине на вулицю домашню тварину.