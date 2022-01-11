В Австралии обнаружили затерянный мир доисторических животных

Австралийские ученые обнаружили тысячи сохранившихся образцов насекомых, пауков, рыб и птиц, которым миллионы лет. Некоторые из них неизвестны науке.

По словам ученых, некоторые окаменелости рыб даже хранят остатки пищи в их желудках, а у насекомых сохранилась пыльца цветов, которых они опыляли, сообщает Study Finds.

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Ученые из Университета Нового Южного Уэльса обнаружили настоящий затерянный мир из окаменелостей, возраст которых указывает, что они жили в эпоху миоцена (23-5 млн лет назад),

"Найденные нами окаменелости доказывают, что этот район когда-то был тропическим лесом умеренного пояса и что жизнь здесь, на территории современного штата Новый Южный Уэльс, просто бурлила", — говорит Мэтью Маккарри из из Университета Нового Южного Уэльса.

По словам ученого, многие окаменелости принадлежат еще не известным науке видам, среди которых пауки, гигантские цикады, осы и рыбы. Местонахождение древнего набора окаменелых останков сейчас считается "мертвым сердцем" Австралии, где обитает очень мало живых существ.

[ + – ] Мэтью Маккарри демонстрирует однуиз найденных окаменелостей

Среди обнаруженных окаменелостей, есть останки жуков, мух, растений, грибов и других живых существ из эпохи миоцена.

"Окаменелости сохраняют свидетельства взаимодействия между видами. Например, в рыбе сохранилось содержимое ее желудка, а это значит, что мы можем выяснить, что они ели. Мы также нашли образцы пыльцы, сохранившейся на телах насекомых, и мы можем узнать, какие виды опыляли какие растения", — говорит Майкл Фрезе из Канберрского университета.

[ + – ] Окаменелые перья древней птицы, найденные в Австралии

По словам ученого, им удалось даже узнать какого цвета были те или иные виды, или какие были у них цветовые узоры. Это особенно касается окаменелых птиц и рыб. Окаменелости обнаружили в богатой железом породе под названием гетит, которая обычно не является источником хорошо сохранившихся окаменелостей.

[ + – ] Фотографии окаменелостей можно увидеть в видеоролике

"Наш анализ показывает, что окаменелости образовались, когда богатые железом грунтовые воды попадали в участки воды, которые остались после того, как река изменила русло, и осадок минералов железа заключал в себе организмы, которые жили в воде или попадали в нее", — говорит Маккарри.

Авторы исследования считают, что эпоха миоцена была временем огромных перемен. Австралийский континент отделился от Антарктиды и Южной Америки и начал дрейфовать на север. Когда 23 миллиона лет назад начался миоцен, здесь было много растительности и животных. Однако примерно 9 млн лет спустя климат резко изменился, и Австралия начала превращаться в более засушливую территорию.

Напоминаем, что ученые обнаружили окаменелость самого большого членистоногого. Эта гигантская многоножка жила на Земле 326 млн лет назад.

Также ученые обнаружили окаменелость самого странного анкилозавра.

Как уже писал Фокус, исследователи впервые нашли идеально сохранившийся окаменелый мозг возрастом 310 млн лет.