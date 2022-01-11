В Австралії знайшли загублений світ доісторичних тварин

Австралійські вчені знайшли тисячі зразків комах, павуків, риб і птахів, котрим мільйони років. Деякі з них невідомі науці.

За словами вчених, деякі скам'янілості риб навіть зберігають залишки їжі в їхніх шлунках, а у комах зберігся пилок квітів, яких вони запилювали, повідомляє Study Finds.

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Учені з Університету Нового Південного Уельсу знайшли справжній загублений світ із скам'янілостей, вік яких вказує, що вони жили в епоху міоцену (23-5 млн років тому),

"Знайдені нами скам'янілості доводять, що цей район колись був тропічним лісом помірного поясу і що життя тут, на території сучасного штату Новий Південний Уельс, просто вирувало", — каже Метью Маккаррі з Університету Нового Південного Уельсу.

За словами вченого, багато скам'янілостей належать ще не відомим науці видам, серед яких павуки, гігантські цикади, оси та риби. Місцезнаходження стародавнього набору скам'янілих решток зараз вважається "мертвим серцем" Австралії, де живе дуже мало живих істот.

[ + – ] Метью Маккаррі демонструє одну зі знайдених скам'янілостей

Серед знайдених скам'янілостей є рештки жуків, мух, рослин, грибів та інших живих істот з епохи міоцену.

"Скам'янілості зберігають свідчення взаємодії між видами. Наприклад, у рибі зберігся вміст її шлунка, а це означає, що ми можемо з'ясувати, що вони їли. Ми також знайшли зразки пилку, що зберігся на тілах комах, і ми можемо дізнатися, які види запилювали які рослини", — каже Майкл Фрезе з Канберського університету.

[ + – ] Скам'янілі пір'я стародавнього птаха, знайдені в Австралії

За словами вченого, їм вдалося навіть дізнатися, якого кольору були ті чи інші види, або які були в них колірні візерунки. Це особливо стосується скам'янілих птахів і риб. Скам'янілості знайшли в багатій залізом породі під назвою гетит, яка зазвичай не є джерелом скам'янілостей, що добре збереглися.

[ + – ] Фото скам'янілостей можна побачити у відеоролику

"Наш аналіз показує, що скам'янілості утворилися, коли багаті залізом ґрунтові води потрапляли в ділянки води, які залишилися після того, як річка змінила русло, й осад мінералів заліза містив організми, які жили у воді або потрапляли в неї", — каже Маккаррі.

Автори дослідження вважають, що епоха міоцену була часом величезних змін. Австралійський континент відокремився від Антарктиди та Південної Америки та почав дрейфувати на північ. Коли 23 мільйони років тому розпочався міоцен, тут було багато рослинності та тварин. Однак приблизно через 9 млн років клімат різко змінився, й Австралія почала перетворюватися на більш посушливу територію.

Нагадуємо, що вчені виявили скам'янілість найбільшого членистоногого. Ця гігантська багатоніжка жила на Землі 326 млн років тому.

Також учені виявили скам'янілість дивного анкілозавра.

Як уже писав Фокус, дослідники вперше знайшли скам'янілий мозок віком 310 млн років, що ідеально зберігся.