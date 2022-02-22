Налякав вантажників: найбільший павук у світі місяць плив у ящику з Китаю до Англії

Ховаючись від людей, крабовий павук заповз у вантажний ящик і подолав 5 тисяч миль морем.

У Великій Британії виявили незвичайного крабового павука, який не водиться в тих краях. Зооактивісти з'ясували, що комаха пройшла шлях у 5 тисяч миль, щоб потрапити до країни, повідомляє Mirror.

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Павук-мисливець або крабовий павук (Huntsman spider) – найбільший павук у світі, розмах ніг якого може досягати 30 сантиметрів. Павук настільки великий, що може харчуватися ящірками та дрібними птахами. Його отрута не смертельна для людини, але може спричинити прискорене серцебиття, блювання і головний біль.

[ + – ] Павук-мандрівник виявився молодим – розмах його лап досягав 6 сантиметрів.

Комаха налякала вантажників в англійському порту Галл, коли вони розпакували один із вантажних контейнерів. Павук місяць провів там, подорожуючи вантажним кораблем з Китаю до Великобританії. Опинившись на волі, крабовий павук злякався не менше за працівників порту і втік на складську територію. Щоб його зловити, адміністрація порту викликала фахівців благодійної організації захисту тварин (RSPCA). Зоозахисники успішно відловили павука-мандрівника та відправили на огляд до ветеринара.

Нагадаємо, австралійські вчені виявили тисячі зразків комах, павуків, риб і птахів, яким мільйони років. Загублений світ зі скам'янілостей належить епосі міоцену (23-5 млн років тому).

Раніше Фокус повідомляв, що колумбійська влада вилучила близько 300 павукоподібних і комах у контрабандистів. Тварин намагалися нелегально перевезти зі столиці Колумбії до Німеччини.