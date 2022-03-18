Смотреть сквозь препятствия: новый телескоп НАСА будет изучать кольца космической пыли

Эту пыль называют экзозодиакальной, и ее может подробно исследовать только один телескоп НАСА в поисках новых экзопланет.

Ученые пришли к выводу, что космический телескоп НАСА Нэнси Грейс Роман хорошо подходит для изучения пылевых колец вокруг родительских звезд, известных как экзозодиакальная пыль, оставленная рушащимися кометами и сталкивающимися астероидами. Эти наблюдения могут стать важной ступенькой в ​​поиске аналогов Земли, — сообщает News Nine.

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"Исследуя эту пыль, мы могли бы узнать о процессах, формирующих планетные системы, и предоставить важную информацию для будущих миссий, направленных на получение изображений планет в обитаемой зоне. Узнав, сколько экзозодиальной пыли находится на пути возможных планет в близлежащих системах, мы можем сказать, насколько большими потребуются будущие телескопы, чтобы видеть сквозь нее", — сказал исследователь Джон Дебес.

В нашей собственной системе зодиакальная пыль простирается от Солнца до пояса астероидов, между Марсом и Юпитером. Ожидается, что во внесолнечных системах экзозодиакальные пылевые кольца охватывают "зону Златовласки", где количество энергии, получаемой от звезды-хозяина, достаточно для поддержания воды в жидком состоянии на поверхности экзопланет.

Пыль рассеивает свет родительских звезд, заслоняя экзопланеты на орбите в обитаемых зонах вокруг звезд. Наблюдения за звездными системами приносят пользу вне зависимости от существования экзозодиакальных пылевых колец в них.

"Если мы не найдем много пыли вокруг конкретной звезды, это означает, что будущие миссии смогут относительно легко увидеть потенциальные планеты. Но если мы найдем этот вид пыли, мы можем изучить его и узнать много интересного о его источниках, таких как кометы и астероиды в этих системах, а также о влиянии невидимых планет на его яркость и распределение. Это беспроигрышный вариант для науки!ʼ, — говорит ведущий исследователь Эван Дуглас.

Аппараты НАСА провели предварительные исследования таких экзозодиакальных колец. Римский космический телескоп сможет получить их прямые изображения.

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