Дивитися крізь перешкоди: новий телескоп НАСА вивчатиме кільця космічного пилу

Цей пил називають екзозодіакальним, і його може докладно досліджувати лише один телескоп НАСА у пошуках нових екзопланет.

Вчені дійшли висновку, що космічний телескоп НАСА Ненсі Грейс Роман добре підходить для вивчення пилових кілець навколо батьківських зірок, відомих як екзозодіакальний пил, залишений кометами, що руйнуються, і астероїдами, що зіштовхуються. Ці спостереження можуть стати важливою сходинкою в пошуку аналогів Землі, — повідомляє News Nine.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

"Досліджуючи цей пил, ми могли б дізнатися про процеси, що формують планетні системи, і надати важливу інформацію для майбутніх місій, спрямованих на отримання зображень планет у населеній зоні. Дізнавшись, скільки екзозодіоакального пилу знаходиться на шляху можливих планет у прилеглих системах, ми можемо сказати, наскільки великими будуть потрібні майбутні телескопи, щоб бачити крізь неї", — сказав дослідник Джон Дебес.

У нашій власній системі зодіакальний пил простягається від Сонця до пояса астероїдів, між Марсом і Юпітером. Очікують, що в позасонячних системах екзозодіакальні пилові кільця охоплюють "зону Золотоволоски", де кількість енергії, що отримується від зірки-господаря, є достатньою для підтримки води в рідкому стані на поверхні екзопланет.

Пил розсіює світло батьківських зірок, затуляючи екзопланети на орбіті в населених зонах навколо зірок. Спостереження за зірковими системами приносять користь незалежно від існування екзозодіакальних пилових кілець у них.

"Якщо ми не знайдемо багато пилу навколо конкретної зірки, це означає, що майбутні місії зможуть відносно легко побачити потенційні планети. Але якщо ми знайдемо цей вид пилу, ми можемо вивчити його і дізнатися багато цікавого про його джерела, такі як комети та астероїди в цих системах, а також про вплив невидимих планет на його яскравість і розподіл — це безпрограшний варіант для науки!" — говорить провідний дослідник Еван Дуглас.

Апарати НАСА провели попередні дослідження таких екзозодіакальних кілець. Римський космічний телескоп зможе отримати їхні прямі зображення.

Раніше Фокус повідомляв, що двійник нашого Всесвіту може здійснювати зворотний рух у часі.

США відповіли на відмову Росії постачати ракетні двигуни.