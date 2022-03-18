Поярче Skittles. Ученые открыли новый вид радужной рыбы (фото)

Исследователи много лет принимали разные виды радужных рыб за один, однако теперь они исправили свою ошибку.

В ходе своего недавнего исследования ученые открыли новый вид рыб-губанов Cirrhilabrus finifenmaa. Многие десятилетия эксперты ошибочно считали, что разноцветные рыбы-губаны — это представители одного и того же вида, пишет Popular Science.

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На протяжении десятилетий Cirrhilabrus finifenmaa принимали за ее родственницу Cirrhilabrus rubrisquamis. Обе рифовые рыбы вырастают до 7 см в длину и имеют одинаковую окраску. Однако у них есть некоторые тонкие различия. У Cirrhilabrus finifenmaa более округлый хвостовой плавник и красно-фиолетовые штрихи на некоторых частях тела. Взрослые особи обоих видов также различаются по окраске, хотя в темноте под водой трудно сказать наверняка. Однако именно эти мелкие детали помогли биологам на Мальдивах идентифицировать новый вид морских обитателей.

Cirrhilabrus finifenmaa водится в так называемой "сумеречной зоне" — коралловой среде обитания, процветающей на глубине от 30 до 91 м. Рифы приспособлены к условиям низкой освещенности и, как правило, сохранились лучше, чем кораллы на мелководье, которые подвержены антропогенным воздействиям, таким как изменение климата.

[ + – ] Вид рыб-губанов Cirrhilabrus rubrisquamis

"Хотя этот вид довольно распространен и в настоящее время не подвержен высокому риску чрезмерной эксплуатации, все еще вызывает беспокойство, когда рыба уже продается до того, как у нее появилось научное название", — отметил Луис Роза из Калифорнийской академии наук.

В ходе исследования ученые сравнили образцы Cirrhilabrus finifenmaa с несколькими другими видами из того же рода, включая Cirrhilabrus rubrisquamis. Первый вид обитает в водах между Мальдивами и Шри-Ланкой, а второй — дальше на юг вокруг небольшого архипелага Чагос. Команда также использовала фотографии, видео и измерения, сделанные с дистанционно управляемых подводных аппаратов в "сумеречной зоне". В конечном итоге они зафиксировали достаточное количество визуальных различий, чтобы назвать Cirrhilabrus finifenmaa отдельным видом.