Яскравіше за Skittles. Вчені відкрили новий вид райдужної риби (фото)

Дослідники багато років вважали різні види райдужних риб одним, проте тепер вони виправили свою помилку.

Під час свого недавнього дослідження вчені відкрили новий вид риб-губанів Cirrhilabrus finifenmaa. Багато десятиліть експерти помилково вважали, що різнокольорові риби-губані — це представники одного й того ж виду, пише Popular Science.

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Протягом десятиліть Cirrhilabrus finifenmaa вважали її родичкою Cirrhilabrus rubrisquamis. Обидві рифові риби виростають до 7 см завдовжки й мають однакове забарвлення. Однак вони мають деякі маленькі відмінності. В Cirrhilabrus finifenmaa округліший хвостовий плавець та червоно-фіолетові штрихи на деяких частинах тіла. Дорослі особини обох видів також відрізняються забарвленням, хоча в темряві під водою важко сказати напевно. Однак, саме ці дрібні деталі допомогли біологам на Мальдівах ідентифікувати новий вид морських жителів.

Cirrhilabrus finifenmaa водиться в так званій "сутінковій зоні" — кораловому середовищі, що процвітає на глибині від 30 до 91 м. Рифи пристосовані до умов низького освітлення і, як правило, збереглися краще, ніж корали на мілководді, які схильні до антропогенних впливів, як от зміна клімату.

[ + – ] Вид риб-губанів Cirrhilabrus rubrisquamis

"Хоча цей вид досить поширений і зараз нема високого ризику надмірної експлуатації, все ще виникає занепокоєння, коли риба продається до того, як у неї з'явилася наукова назва", — зазначив Луїс Роза з Каліфорнійської академії наук.

Під час дослідження вчені порівняли зразки Cirrhilabrus finifenmaa з декількома іншими видами того ж роду, включаючи Cirrhilabrus rubrisquamis. Перший вид мешкає у водах між Мальдівами та Шрі-Ланкою, а другий — далі на південь навколо невеликого архіпелагу Чагос. Команда також використовувала фотографії, відео та вимірювання, зроблені з дистанційно керованих підводних апаратів у "сутінковій зоні". Зрештою, вони зафіксували достатню кількість візуальних відмінностей, щоб назвати Cirrhilabrus finifenmaa окремим видом.