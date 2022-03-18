Бронированные динозавры. В Китае нашли новый вид рептилий из юрского периода

Все тело обнаруженного динозавра покрывали мощные костяные пластины с выступающими шипами, которые защищали его от хищников.

Ученые описали новый вид бронированных динозавров, окаменелые кости которого обнаружили на юго-западе Китая. По словам ученых, этот динозавр жил в ранний юрский период между 192 и 174 млн лет назад, сообщает CNN.

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Новый вид динозавра назвали Yuxisaurus kopchicki. Это существо принадлежит к группе динозавров под названием тиреофоры. Представители этого нового вида, по словам Пол Барретта из Музея естественной истории в Лондоне, жили в период между 192 и 174 млн лет назад. И это первый тиреофор из раннего юрского периода, который обнаружен в Азии.

"Мы считаем, что тиреофоры распространились по всем у миру с момента появления всего за несколько миллионов лет", — говорит Баррет.

[ + – ] Скелет тиреофора Mymoorapelta maysi в помещении выставочного комплекса Макухари Мессе, Тиба, Япония Фото: wikipedia

Новый вид Yuxisaurus kopchicki был в длину от 2 до 3 метров и питался растениями. Все его тело было покрыто костяными пластинами, как панцирем, включая шею, спину и конечности. Сверху этой брони находились многочисленные шипы.

"Скорее всего шипы, как и пластины защищали динозавра от большинства хищников. Но также возможно эти шипы были предметов демонстрации своего превосходства во время территориальных или брачных споров", — говорит Баррет.

На месте раскопок ученым удалось обнаружить много костей, которые предоставили возможность описать новый вид динозавров. Среди найденных костей были части брони, конечностей, челюсти и черепа.

Новая находка, по словам Баррета указывает на то, что группа тиреофоров была достаточно разнообразной.

"Мы считаем, что ближайшими родственниками Yuxisaurus kopchicki были травоядные сцелидозавры и эмаузавры. Оба эти вида появились в Европе в юрский период", — говорит Баррет.

[ + – ] Сцелидозавр —тиреофор, который жил 199,3—182,7 млн лет назад на территории современной Англии. Включает единственный вид — Scelidosaurus harrisoni Фото: wikipedia

Напоминаем, что ученые выяснили, как передвигались огромные динозавры, чтобы не упасть. Они ходили так, как не ходит ни одно из ныне живущих животных.