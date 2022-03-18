Броньовані динозаври. В Китаї знайшли новий вид рептилій із юрського періоду

Все тіло знайденого динозавра покривали потужні кістяні пластини з шипами, що виступають, які захищали його від хижаків.

Вчені описали новий вид броньованих динозаврів, скам'янілі кістки якого виявили на південному заході Китаю. За словами вчених, цей динозавр жив у ранній юрський період між 192 і 174 млн років тому, повідомляє CNN.

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Новий вид динозавра назвали Yuxisaurus kopchicki. Ця істота належить до групи динозаврів під назвою тиреофори. Представники цього нового виду, за словами Пола Барретта з Музею природної історії в Лондоні, жили в період між 192 і 174 млн років тому. І це перший тиреофор із раннього юрського періоду, який знайшли в Азії.

"Ми вважаємо, що тиреофори поширилися по всьому світу з моменту появи всього за кілька мільйонів років", — говорить Баррет.

[ + – ] Скелет тиреофора Mymoorapelta maysi у приміщенні виставкового комплексу Макухарі Мессе, Тіба, Японія Фото: wikipedia

Новий вид Yuxisaurus kopchicki був завдовжки від 2 до 3 метрів і харчувався рослинами. Все його тіло вкривали кістяні пластини, як панцир, включаючи шию, спину та кінцівки. Зверху над цією бронею були численні шипи.

"Найімовірніше шипи, як і пластини захищали динозавра від більшості хижаків. Але також, можливо, ці шипи були предметами демонстрації своєї переваги під час територіальних або шлюбних суперечок", — говорить Баррет.

На місці розкопок ученим вдалося виявити багато кісток, які дали можливість описати новий вид динозаврів. Серед знайдених кісток були частини броні, кінцівок, щелепи та черепа.

Нова знахідка, за словами Баррета, вказує на те, що група тиреофорів була досить різноманітною.

"Ми вважаємо, що найближчими родичами Yuxisaurus kopchicki були травоїдні сцелідозаври та емаузаври. Обидва ці види з'явилися в Європі в юрський період", — говорить Баррет.

[ + – ] Сцелідозавр — тиреофор, який жив 199,3-182,7 млн років тому на території сучасної Англії. До нього належить єдиний вид — Scelidosaurus harrisoni Фото: wikipedia

Нагадуємо, що вчені з'ясували, як пересувалися величезні динозаври, щоби не впасти. Вони ходили так, як не ходить жодна з тварин, що нині живуть.