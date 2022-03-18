Даже мышьяк. Ученые рассказали, что люди приносят в дом на своей обуви

Все люди не раз обращали внимание на то, как во многих фильмах главные герои ходят по дому обутыми. Однако, как заявляют ученые, это лишь очередная "картинка" из кино.

Одни люди снимают обувь дома, потому что не хотят оставлять следы грязи на чистых коврах или полу, а для других это простое облегчение — взять и сбросить ее, пишет IFLS.

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Но гигиенично ли носить обувь по дому? Для многих людей то, что они несут на подошве своей обуви, является последним, о чем они думают, когда возвращаются домой. Однако, как отмечают ученые, лучше всего оставить грязь за дверью.

Как грязь попадает в дом?

Люди проводят до 90% своего времени в помещении, поэтому вопрос о том, носить обувь дома или нет, не является тривиальным. Основное внимание в политике, как правило, уделяется внешней среде с точки зрения качества почвы, воздуха и экологических рисков для здоровья населения. Однако в последнее время у регулирующих органов растет интерес к вопросу качества воздуха в помещениях.

Вещество, накапливающееся внутри дома, включает в себя не только пыль и грязь от людей и домашних животных, теряющих волосы и кожу. Примерно треть из загрязняющих веществ — попали снаружи, либо были занесены ветром, или же прилипли к подошве обуви.

Перечень вредных веществ

[ + – ] Научные данные свидетельствуют об очень сильной связи между содержанием свинца внутри дома и в почве двора

В ходе своего нового исследования ученые измерили и оценили воздействия ряда вредных веществ, находящихся в домах, включая:

дезинфицирующие химические вещества;

микропластик;

перфторированные химикаты (также известные как PFAS или "вечные химикаты" из-за их склонности оставаться в организме и не разрушаться) повсеместно используемые во множестве промышленных, бытовых и пищевых упаковочных продуктах;

радиоактивные элементы.

Особое внимание в своей работе эксперты уделили оценке уровней содержания потенциально токсичных металлов (таких как мышьяк, кадмий и свинец) в домах 35 стран. Эти загрязняющие вещества и, что наиболее важно, опасный нейротоксин свинец, не имеют запаха и цвета.

Научные данные свидетельствуют об очень сильной связи между содержанием свинца внутри дома и в почве двора. Наиболее вероятная причина этой связи — грязь, занесенная ветром из двора или попавшая на обувь, а также на пушистые лапы очаровательных питомцев. Учитывая все эти факторы, становится очевидным, что лучше всего оставлять обувь у входа.

Иная точка зрения

[ + – ] Снимая обувь на коврике у входа, вы оставляете там потенциально вредные патогенные микроорганизмы

А вот в недавнем исследовании Wall Street Journal утверждалось, что обувь в доме не так уж плоха. Автор подчеркнул, что кишечная палочка – опасная бактерия, которая развивается в кишечнике многих млекопитающих, включая человека – настолько распространена, что встречается практически повсюду.

Но давайте внесем ясность. Кишечная палочка — это бактерии, связанные с калом. Независимо от того, принадлежит ли этот кал нам или питомцам, имеющиеся в нем бактерии могут вызвать серьезные заболевания, если мы подвергнемся высокому воздействию.

И давайте посмотрим правде в глаза – это попросту отвратительно. Зачем разгуливать по дому в грязной обуви, если есть очень простая альтернатива – снять обувь у двери? Снимая обувь на коврике у входа, вы оставляете там потенциально вредные патогенные микроорганизмы.

Мы все знаем, что профилактика намного лучше лечения, и для многих снятие обуви у двери — простое и не занимающее много времени действие, а если вам не хочется ходить босиком, вы можете надеть носки или комнатные тапочки, как вам удобно.