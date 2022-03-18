Навіть миш'як. Учені розповіли, що люди приносять у будинок на своєму взутті

Усі люди не раз звертали увагу на те, як у багатьох фільмах головні герої ходять вдома взутими. Проте, як заявляють вчені, це лише чергова "картинка" з кіно.

Одні люди знімають взуття вдома, бо не хочуть залишати сліди бруду на чистих килимах чи підлозі, а для інших це просте полегшення взяти і скинути його, пише IFLS.

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Але чи гігієнічно носити взуття по дому? Для багатьох людей те, що вони несуть на підошві свого взуття, є останнім, що вони думають, коли повертаються додому. Однак, як зазначають учені, найкраще залишити бруд за дверима.

Як бруд потрапляє у будинок?

Люди проводять до 90% свого часу в приміщенні, тому питання про те, чи носити взуття вдома, не є тривіальним. Основна увага в політиці, як правило, приділяється зовнішньому середовищу з точки зору якості ґрунту, повітря та екологічних ризиків для здоров'я населення. Однак останнім часом у регулювальних органів зростає інтерес до якості повітря в приміщеннях.

Речовина, що накопичується всередині будинку, враховує не тільки пил і бруд від людей і домашніх тварин, які втрачають волосся і шкіру. Приблизно третина забруднювальних речовин — потрапили зовні, або були занесені вітром, або ж прилипли до підошви взуття.

Перелік шкідливих речовин

[ + – ] Наукові дані свідчать про дуже сильний зв'язок між вмістом свинцю всередині будинку й у ґрунті двору

У процесі свого нового дослідження вчені виміряли й оцінили вплив низки шкідливих речовин, що знаходяться в будинках, враховуючи:

дезінфекційні хімічні речовини;

мікропластик;

перфторовані хімікати (також відомі як PFAS або "вічні хімікати" через їхню схильність залишатися в організмі і не руйнуватися) повсюдно використовуються в багатьох промислових, побутових і харчових пакувальних продуктах;

радіоактивні елементи.

Особливу увагу в своїй роботі експерти приділили оцінці рівнів вмісту потенційно токсичних металів (таких як миш'як, кадмій і свинець) у будинках 35 країн. Ці забруднювальні речовини і, що найважливіше, небезпечний нейротоксин свинець, не мають запаху та кольору.

Наукові дані свідчать про дуже сильний зв'язок між вмістом свинцю всередині будинку й у ґрунті двору. Найімовірніша причина цього зв'язку — бруд, занесений вітром із двору або який потрапив на взуття, а також на пухнасті лапи чарівних вихованців. Враховуючи всі ці фактори, стає очевидним, що найкраще залишати взуття біля входу.

Інший погляд

[ + – ] Знімаючи взуття на килимку біля входу, ви залишаєте там потенційно шкідливі патогенні мікроорганізми.

А ось у нещодавньому дослідженні Wall Street Journal стверджувалося, що взуття в будинку не таке вже й погане. Автор підкреслив, що кишкова паличка — небезпечна бактерія, яка розвивається у кишечнику багатьох ссавців, враховуючи людину — настільки поширена, що зустрічається практично всюди.

Але давайте внесемо ясність. Кишкова паличка — це бактерії, пов'язані з калом. Незалежно від того, чи належить цей кал нам або вихованцям, бактерії, що є в ньому, можуть викликати серйозні захворювання, якщо ми піддамося високому впливу.

І давайте подивимося правді у вічі — це просто огидно. Навіщо розгулювати по дому в брудному взутті, якщо є дуже проста альтернатива — зняти взуття біля дверей? Знімаючи взуття на килимку біля входу, ви залишаєте там потенційно шкідливі патогенні мікроорганізми.

Ми всі знаємо, що профілактика набагато краща за лікування, і для багатьох зняття взуття біля дверей — проста дія, що не займає багато часу, а якщо вам не хочеться ходити босоніж, ви можете вдягти шкарпетки або кімнатні капці, як вам зручно.