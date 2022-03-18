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Навіть миш'як. Учені розповіли, що люди приносять у будинок на своєму взутті

Юлія Чайка
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взуття, людина, кімната, диван, фото

Усі люди не раз звертали увагу на те, як у багатьох фільмах головні герої ходять вдома взутими. Проте, як заявляють вчені, це лише чергова "картинка" з кіно.

Одні люди знімають взуття вдома, бо не хочуть залишати сліди бруду на чистих килимах чи підлозі, а для інших це просте полегшення взяти і скинути його, пише IFLS.

Але чи гігієнічно носити взуття по дому? Для багатьох людей те, що вони несуть на підошві свого взуття, є останнім, що вони думають, коли повертаються додому. Однак, як зазначають учені, найкраще залишити бруд за дверима.

Як бруд потрапляє у будинок?

Люди проводять до 90% свого часу в приміщенні, тому питання про те, чи носити взуття вдома, не є тривіальним. Основна увага в політиці, як правило, приділяється зовнішньому середовищу з точки зору якості ґрунту, повітря та екологічних ризиків для здоров'я населення. Однак останнім часом у регулювальних органів зростає інтерес до якості повітря в приміщеннях.

Речовина, що накопичується всередині будинку, враховує не тільки пил і бруд від людей і домашніх тварин, які втрачають волосся і шкіру. Приблизно третина забруднювальних речовин — потрапили зовні, або були занесені вітром, або ж прилипли до підошви взуття.

Перелік шкідливих речовин

взуття, кросівки, підлога, фото
Наукові дані свідчать про дуже сильний зв'язок між вмістом свинцю всередині будинку й у ґрунті двору

У процесі свого нового дослідження вчені виміряли й оцінили вплив низки шкідливих речовин, що знаходяться в будинках, враховуючи:

  • дезінфекційні хімічні речовини;
  • мікропластик;
  • перфторовані хімікати (також відомі як PFAS або "вічні хімікати" через їхню схильність залишатися в організмі і не руйнуватися) повсюдно використовуються в багатьох промислових, побутових і харчових пакувальних продуктах;
  • радіоактивні елементи.

Особливу увагу в своїй роботі експерти приділили оцінці рівнів вмісту потенційно токсичних металів (таких як миш'як, кадмій і свинець) у будинках 35 країн. Ці забруднювальні речовини і, що найважливіше, небезпечний нейротоксин свинець, не мають запаху та кольору.

Наукові дані свідчать про дуже сильний зв'язок між вмістом свинцю всередині будинку й у ґрунті двору. Найімовірніша причина цього зв'язку — бруд, занесений вітром із двору або який потрапив на взуття, а також на пухнасті лапи чарівних вихованців. Враховуючи всі ці фактори, стає очевидним, що найкраще залишати взуття біля входу.

Інший погляд

кросівки, чоловік, кімната, фото
Знімаючи взуття на килимку біля входу, ви залишаєте там потенційно шкідливі патогенні мікроорганізми.

А ось у нещодавньому дослідженні Wall Street Journal стверджувалося, що взуття в будинку не таке вже й погане. Автор підкреслив, що кишкова паличка — небезпечна бактерія, яка розвивається у кишечнику багатьох ссавців, враховуючи людину — настільки поширена, що зустрічається практично всюди.

Але давайте внесемо ясність. Кишкова паличка — це бактерії, пов'язані з калом. Незалежно від того, чи належить цей кал нам або вихованцям, бактерії, що є в ньому, можуть викликати серйозні захворювання, якщо ми піддамося високому впливу.

І давайте подивимося правді у вічі — це просто огидно. Навіщо розгулювати по дому в брудному взутті, якщо є дуже проста альтернатива — зняти взуття біля дверей? Знімаючи взуття на килимку біля входу, ви залишаєте там потенційно шкідливі патогенні мікроорганізми.

Ми всі знаємо, що профілактика набагато краща за лікування, і для багатьох зняття взуття біля дверей — проста дія, що не займає багато часу, а якщо вам не хочеться ходити босоніж, ви можете вдягти шкарпетки або кімнатні капці, як вам зручно.