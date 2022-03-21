Где искать инопланетян: найден еще один ключ для поиска пригодных для жизни планет
Ученые объяснили, как спутники экзопланет могут свидетельствовать о наличии там потенциальной жизни.
По словам Мики Накадзима из Рочестерского университета, США, наша Луна играет важную роль в жизни на Земле. Она влияет на продолжительность дня, морские приливы, что свою очередь влияет на биологические циклы форм жизни на нашей планете. Луна в какой-то мере создает идеальную среду для развития и жизни на нашей планете. Таким образом спутники далеких экзопланет, также могут быть потенциально полезны для жизни там, считают ученые. Об этом пишет SciTechDaily.
Большинство планет имеют спутники. Но наша Луна отличается тем, что она достаточно большая по сравнению с размером Земли. И намного больше, чем соотношение размеров спутников других планет по сравнению с их "хозяевами".
Мики Накадзима из Рочестерского университета и ее коллеги из Токийского технологического института и Университета штата Аризона, США, пришли к выводу, что только определенные типы планет могут создать спутники, достаточно большие по сравнению с размером их планет.
"Если искать планету похожую на Землю, то нужно обращать внимание на размер их спутников", — говорит Накадзима.
Многие ученые считают, что Луна была создана в результате столкновения ранней Земли с ударным объектом, размером с Марс примерно 4,5 млрд лет назад. В результате столкновения вокруг Земли образовались осколки, из которых и появилась Луна.
Ученые создали компьютерное моделирование, чтобы выяснить могут ли такие столкновения с разными планетами привести к появлению условий необходимых для создания такого спутника, как Луна. Оказалось, что каменистые планеты, которые превышают размер Земли в 6 раз и ледяные планеты, ненамного превышающие размер Земли, не могут создавать подобные объекты.
"Масса каменистой экзопланеты должна быть меньше заданных нами пороговых значений, чтобы появился спутник, похожий на нашу Луну’, — говорит Накадзима.
По словам Накадзима, ученые обнаружили уже тысячи экзопланет и возможных экзоспутников. Но поиск планет вне Солнечной системы был сосредоточен на планетах, которые больше Земли в 6 раз.
"Мы считаем, что нужно сосредоточить свое внимание на меньших планетах, где можно обнаружить спутник соответствующих размеров и именно там, возможно будет жизнь", — говорит Накадзима.
Напоминаем, что ученые недосчитались трех экзопланет и объяснили, как они потеряли эти космические объекты.