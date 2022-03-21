Где искать инопланетян: найден еще один ключ для поиска пригодных для жизни планет

Ученые объяснили, как спутники экзопланет могут свидетельствовать о наличии там потенциальной жизни.

По словам Мики Накадзима из Рочестерского университета, США, наша Луна играет важную роль в жизни на Земле. Она влияет на продолжительность дня, морские приливы, что свою очередь влияет на биологические циклы форм жизни на нашей планете. Луна в какой-то мере создает идеальную среду для развития и жизни на нашей планете. Таким образом спутники далеких экзопланет, также могут быть потенциально полезны для жизни там, считают ученые. Об этом пишет SciTechDaily.

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Большинство планет имеют спутники. Но наша Луна отличается тем, что она достаточно большая по сравнению с размером Земли. И намного больше, чем соотношение размеров спутников других планет по сравнению с их "хозяевами".

Мики Накадзима из Рочестерского университета и ее коллеги из Токийского технологического института и Университета штата Аризона, США, пришли к выводу, что только определенные типы планет могут создать спутники, достаточно большие по сравнению с размером их планет.

"Если искать планету похожую на Землю, то нужно обращать внимание на размер их спутников", — говорит Накадзима.

Многие ученые считают, что Луна была создана в результате столкновения ранней Земли с ударным объектом, размером с Марс примерно 4,5 млрд лет назад. В результате столкновения вокруг Земли образовались осколки, из которых и появилась Луна.

[ + – ] Ученые считают, что Луна была создана в результате столкновения ранней Земли с ударным объектом, размером с Марс примерно 4,5 млрд лет назад Фото: Pinterest

Ученые создали компьютерное моделирование, чтобы выяснить могут ли такие столкновения с разными планетами привести к появлению условий необходимых для создания такого спутника, как Луна. Оказалось, что каменистые планеты, которые превышают размер Земли в 6 раз и ледяные планеты, ненамного превышающие размер Земли, не могут создавать подобные объекты.

[ + – ] Масса каменистой экзопланеты должна быть меньше заданных пороговых значений, чтобы появился спутник, похожий на нашу Луну Фото: wikipedia

"Масса каменистой экзопланеты должна быть меньше заданных нами пороговых значений, чтобы появился спутник, похожий на нашу Луну’, — говорит Накадзима.

По словам Накадзима, ученые обнаружили уже тысячи экзопланет и возможных экзоспутников. Но поиск планет вне Солнечной системы был сосредоточен на планетах, которые больше Земли в 6 раз.

"Мы считаем, что нужно сосредоточить свое внимание на меньших планетах, где можно обнаружить спутник соответствующих размеров и именно там, возможно будет жизнь", — говорит Накадзима.

Напоминаем, что ученые недосчитались трех экзопланет и объяснили, как они потеряли эти космические объекты.