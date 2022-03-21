Де шукати інопланетян: знайшли ще один ключ для пошуку придатних для життя планет

Вчені пояснили, як супутники екзопланет свідчать про наявність там потенційного життя.

За словами Мікі Накадзіма з Рочестерського університету, США, наш Місяць відіграє важливу роль у житті на Землі. Він впливає на тривалість дня, морські припливи, що зі свого боку впливає на біологічні цикли форм життя на нашій планеті. Місяць певною мірою створює ідеальне середовище для розвитку та життя на нашій планеті. Так супутники далеких екзопланет також можуть бути потенційно корисні для життя там, вважають вчені. Про це пише SciTechDaily.

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Більшість планет мають супутники. Але наш Місяць відрізняється тим, що він досить великий, якщо порівнювати з розміром Землі. І набагато більший за співвідношення розмірів супутників інших планет, порівнюючи з їхніми "господарями".

Мікі Накадзіма з Рочестерського університету та її колеги з Токійського технологічного інституту та Університету штату Аризона, США, дійшли висновку, що лише певні типи планет можуть створити супутники, які є досить великими, якщо порівнювати з розміром їхніх планет.

"Якщо шукати планету схожу на Землю, то варто звертати увагу на розмір її супутників", — говорить Накадзіма.

Багато вчених вважають, що Місяць створився внаслідок зіткнення ранньої Землі з ударним об'єктом, розміром, як Марс, приблизно 4,5 млрд років тому. Внаслідок зіткнення навколо Землі утворилися уламки, з яких і з'явився Місяць.

[ + – ] Вчені вважають, що Місяць створився внаслідок зіткнення ранньої Землі з ударним об'єктом, розміром із Марс приблизно 4,5 млрд років тому Фото: Pinterest

Вчені створили комп'ютерне моделювання, щоб з'ясувати, чи можуть такі зіткнення з різними планетами призвести до появи необхідних умов для створення такого супутника, як Місяць. Виявилося, що кам'янисті планети, які перевищують розмір Землі в 6 разів і крижані планети, що не набагато перевищують розмір Землі, не можуть створювати подібні об'єкти.

[ + – ] Маса кам'янистої екзопланети має бути меншою від заданих порогових значень, щоб з'явився супутник, схожий на наш Місяць. Фото: wikipedia

"Маса кам'янистої екзопланети має бути меншою за задані нами порогові значення, щоб з'явився супутник, схожий на наш Місяць", — говорить Накадзіма.

За словами Накадзіма, вчені виявили вже тисячі екзопланет та можливих екзосупутників. Але пошук планет поза Сонячною системою зосереджували на планетах, які більші за Землю в 6 разів.

"Ми вважаємо, що потрібно зосередити свою увагу на менших планетах, де можна виявити супутник відповідних розмірів і саме там, можливо, буде життя", — говорить Накадзіма.

Нагадуємо, що вчені недорахувалися трьох екзопланет та пояснили, як вони втратили ці космічні об'єкти.