Ученые выяснили, что собаки как и люди могут испытывать беспокойство

По мнению исследователей, собак можно использовать для понимания психического здоровья человека.

Новое исследование ученых показывает, что собаки точно так же, как и люди могут испытывать проблемы с психическим здоровьем, и что четырехлапые могут стать моделью для изучения человеческой психопатологии и личности, пишет IFLS.

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Исследования ученых показали, что у людей есть всего 5 основных черт личности ("большая пятерка"): экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость опыту.

Эти характеристики могут использоваться для прогнозирования психического здоровья, при этом невротизм, в частности, тесно связан с тревожностью и другими формами психопатологии, а добросовестность отрицательно коррелирует с расстройствами дефицита внимания.

Между тем считается, что собаки обладают семью чертами характера: неуверенностью, энергичностью, нацеленностью на обучение, агрессивностью/доминированием, общительностью с людьми, общительностью с собаками и настойчивостью.

[ + – ] Считается, что собаки обладают семью чертами характера: неуверенностью, энергичностью, нацеленностью на обучение, агрессивностью/доминированием, общительностью с людьми, общительностью с собаками и настойчивостью

Однако до сих пор не было известно, существует ли какая-либо связь между чертами личности и нежелательным поведением у собак, как это происходит у людей.

Чтобы выяснить это, авторы исследования разослали анкеты владельцам 11 360 собак в Финляндии, изучая связь между личностью домашних дворняжек и 10 нежелательными поведениями. Эти негативные привычки включали чувствительность к шуму, поведение, связанное с разлукой, боязнь высоты и пугливость, которые были объединены в категорию "поведение, связанное со страхом".

Вторая группа поведенческих черт, названная "страх-агрессия", включала такие действия, как лай и агрессия, направленная на незнакомца, в то время как гиперактивность и импульсивность способствовали формированию скрытого поведенческого признака, названного "импульсивность/внимательность".

"Агрессия" представляла четвертую и последнюю поведенческую категорию и состояла из агрессии, направленной на владельца, другую собаку и незнакомца.

Проанализировав ответы владельцев собак, исследователи пришли к выводу, что личность собак тесно связана с их поведением и что эти ассоциации удивительно похожи на те, которые наблюдаются у людей. Например, собаки с высоким баллом по личностному признаку "неуверенность" чаще других демонстрировали нежелательное поведение, что отражает связь между невротизмом и психопатологией у людей.

[ + – ] До сих пор не было известно, существует ли какая-либо связь между чертами личности и нежелательным поведением у собак, как это происходит у людей

"Черта неуверенности в себе была очень похожа на человеческую черту невротизма, причем высокий балл по обеим чертам указывает на негативные эмоции, такие как беспокойство и тревога", — пишут авторы исследования.

Аналогичным образом, направленность на обучение соответствовала человеческой черте добросовестности. Обе характеризуются, например, самоконтролем и равномерностью. Точно так же, как добросовестность связана со снижением риска развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), сосредоточенность на тренировках у собак отрицательно коррелировала с импульсивностью /невнимательностью.

Другие сходства между людьми и охотничьими собаками включали увеличение тревожности и боязливости у самок и более высокий уровень невнимательности у самцов. Было обнаружено, что у обоих видов общая пугливость и общительность снижаются с возрастом, в то время как сосредоточенность и внимание движутся в противоположном направлении и усиливаются с годами.

Обобщая свои выводы, авторы исследования утверждают, что черты характера собак напоминают черты человеческой личности и что сходство между собаками и людьми предполагает, что общие генетические и нейробиологические факторы могут лежать в основе этих поведенческих черт как у собак, так и у людей.