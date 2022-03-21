UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука

Ученые выяснили, что собаки как и люди могут испытывать беспокойство

Юлия Чайка
626
собака, диван, фото

По мнению исследователей, собак можно использовать для понимания психического здоровья человека.

Новое исследование ученых показывает, что собаки точно так же, как и люди могут испытывать проблемы с психическим здоровьем, и что четырехлапые могут стать моделью для изучения человеческой психопатологии и личности, пишет IFLS.

Исследования ученых показали, что у людей есть всего 5 основных черт личности ("большая пятерка"): экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость опыту.

Эти характеристики могут использоваться для прогнозирования психического здоровья, при этом невротизм, в частности, тесно связан с тревожностью и другими формами психопатологии, а добросовестность отрицательно коррелирует с расстройствами дефицита внимания.

Между тем считается, что собаки обладают семью чертами характера: неуверенностью, энергичностью, нацеленностью на обучение, агрессивностью/доминированием, общительностью с людьми, общительностью с собаками и настойчивостью.

собака, трава, фото
Считается, что собаки обладают семью чертами характера: неуверенностью, энергичностью, нацеленностью на обучение, агрессивностью/доминированием, общительностью с людьми, общительностью с собаками и настойчивостью

Однако до сих пор не было известно, существует ли какая-либо связь между чертами личности и нежелательным поведением у собак, как это происходит у людей.

Чтобы выяснить это, авторы исследования разослали анкеты владельцам 11 360 собак в Финляндии, изучая связь между личностью домашних дворняжек и 10 нежелательными поведениями. Эти негативные привычки включали чувствительность к шуму, поведение, связанное с разлукой, боязнь высоты и пугливость, которые были объединены в категорию "поведение, связанное со страхом".

Вторая группа поведенческих черт, названная "страх-агрессия", включала такие действия, как лай и агрессия, направленная на незнакомца, в то время как гиперактивность и импульсивность способствовали формированию скрытого поведенческого признака, названного "импульсивность/внимательность".

"Агрессия" представляла четвертую и последнюю поведенческую категорию и состояла из агрессии, направленной на владельца, другую собаку и незнакомца.

Проанализировав ответы владельцев собак, исследователи пришли к выводу, что личность собак тесно связана с их поведением и что эти ассоциации удивительно похожи на те, которые наблюдаются у людей. Например, собаки с высоким баллом по личностному признаку "неуверенность" чаще других демонстрировали нежелательное поведение, что отражает связь между невротизмом и психопатологией у людей.

собака, пол, фото
До сих пор не было известно, существует ли какая-либо связь между чертами личности и нежелательным поведением у собак, как это происходит у людей

"Черта неуверенности в себе была очень похожа на человеческую черту невротизма, причем высокий балл по обеим чертам указывает на негативные эмоции, такие как беспокойство и тревога", — пишут авторы исследования.

Аналогичным образом, направленность на обучение соответствовала человеческой черте добросовестности. Обе характеризуются, например, самоконтролем и равномерностью. Точно так же, как добросовестность связана со снижением риска развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), сосредоточенность на тренировках у собак отрицательно коррелировала с импульсивностью /невнимательностью.

Другие сходства между людьми и охотничьими собаками включали увеличение тревожности и боязливости у самок и более высокий уровень невнимательности у самцов. Было обнаружено, что у обоих видов общая пугливость и общительность снижаются с возрастом, в то время как сосредоточенность и внимание движутся в противоположном направлении и усиливаются с годами.

Обобщая свои выводы, авторы исследования утверждают, что черты характера собак напоминают черты человеческой личности и что сходство между собаками и людьми предполагает, что общие генетические и нейробиологические факторы могут лежать в основе этих поведенческих черт как у собак, так и у людей.