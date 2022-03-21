Вчені з'ясували, що собаки, як і люди, можуть відчувати занепокоєння.

На думку дослідників, собак можна використовувати для розуміння психічного здоров'я людини.

Нове дослідження вчених показує, що собаки, як і люди, можуть відчувати проблеми з психічним здоров'ям, і що чотирилапі можуть стати моделлю для вивчення людської психопатології та особистості, пише IFLS.

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Дослідження вчених показали, що в людей є всього 5 основних рис особистості ("велика п'ятірка"): екстраверсія, доброзичливість, сумлінність, невротизм та відкритість досвіду.

Ці характеристики можуть використовувати для прогнозування психічного здоров'я, водночас невротизм, зокрема, тісно пов'язаний із тривожністю та іншими формами психопатології, а сумлінність негативно корелює з розладами дефіциту уваги.

Тим часом вважають, що собаки мають сім рис характеру: невпевненість, енергійність, націленість на навчання, агресивність/домінування, товариськість з людьми, товариськість з собаками й наполегливість.

[ + – ] Вважають, що собаки мають сім рис характеру: невпевненість, енергійність, націленість на навчання, агресивність/домінування, товариськість з людьми, товариськість з собаками і наполегливість

Однак досі не було відомо, чи існує якийсь зв'язок між рисами особистості та небажаною поведінкою в собак, як це відбувається в людей.

Щоб з'ясувати це, автори дослідження розіслали анкети власникам 11 360 собак у Фінляндії, вивчаючи зв'язок між особистістю домашніх дворняжок та 10 небажаними поведінками. Ці негативні звички охоплювали чутливість до шуму, поведінку, пов'язану з розлукою, страх висоти та полохливість, які об'єднали в категорію "поведінка, пов'язана зі страхом".

Друга група поведінкових рис, названа "страх-агресія", охоплювала такі дії, як гавкіт та агресія, спрямована на незнайомця тоді, як гіперактивність та імпульсивність сприяли формуванню прихованої поведінкової ознаки, яку назвали "імпульсивність/уважність".

"Агресія" була четвертою та останньою поведінковою категорією та складалася з агресії, спрямованої на власника, іншого собаку та незнайомця.

Проаналізувавши відповіді власників собак, дослідники дійшли висновку, що особистість собак тісно пов'язана з їхньою поведінкою і що ці асоціації напрочуд схожі на ті, що спостерігають у людей. Наприклад, собаки з високим балом за особистісною ознакою "невпевненість" найчастіше демонстрували небажану поведінку, що показує зв'язок між невротизмом та психопатологією в людей.

[ + – ] Досі не було відомо, чи існує якийсь зв'язок між рисами особистості та небажаною поведінкою в собак, як це відбувається в людей

"Характеристика невпевненості в собі була дуже схожа на людську межу невротизму, причому високий бал з обох рис вказує на негативні емоції, такі як занепокоєння і тривога", — пишуть автори дослідження.

Аналогічно спрямованість на навчання відповідала людській межі сумлінності. Обидві характеризують, наприклад, самоконтроль та рівномірність. Так само як сумлінність пов'язана зі зниженням ризику розвитку синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), зосередженість на тренуваннях у собак негативно корелювала з імпульсивністю/неуважністю.

Інші подібності між людьми та мисливськими собаками включали збільшення тривожності та боязкості в самок та вищий рівень неуважності в самців. Виявили, що в обох видів загальна полохливість та товариськість знижуються з віком, тоді як зосередженість та увага рухаються у протилежному напрямку та посилюються з роками.

Узагальнюючи свої висновки, автори дослідження стверджують, що риси характеру собак нагадують риси людської особистості й що подібність між собаками й людьми припускає, що загальні генетичні та нейробіологічні фактори можуть лежати в основі цих рис як у собак, так і в людей.