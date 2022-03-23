Неожиданная выгода. Поедающие метан бактерии могут превращать парниковый газ в топливо

Результаты нового исследования могут стать ключом к разработке искусственных биологических катализаторов, которые превращают газообразный метан в метанол.

Метанотрофные бактерии потребляют 30 миллионов тонн метана в год. Ученые считают, что эти бактерии имеют уникальную способность превращать парниковый газ в пригодное для использования топливо, сообщает SciTechDaily.

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Во время изучения фермента, который бактерии используют для создания подобной химической реакции, ученые из Северо-Западного университета в штате Иллинойс, США, обнаружили ключевые элементы, которые могут управлять этим процессом.

Результаты нового исследования могут стать ключом к разработке искусственных биологических катализаторов, которые превращают газообразный метан в метанол.

"Фермент, который называется метанмонооксигеназой является особенно сложным для изучения белком, поскольку он встроен в клеточную мембрану бактерий", — говорит Эми Розенцвейг из Северо-Западного университета.

[ + – ] Фермент, который называется метанмонооксигеназой является особенно сложным для изучения белком, поскольку он встроен в клеточную мембрану бактерий Фото: SciTechDaily

Во время изучения этого фермента ученым приходится изолировать фермент, но это убивает всю ферментную активность и ограничивает объем информации, которую исследователи могут собрать.

"В новом исследовании мы использовали абсолютно новый метод", — говорит Кристофер Ку из Северо-Западного университета.

Ученые извлекли фермент и снова помеcтили его в клеточную мембрану, которая похожа на его естественную среду пребывания. В результате им удалось восстановить активность фермента. С помощью криоэлектронной микроскопии ученым удалось впервые визуализировать атомную структуру активного фермента с высоким разрешением. В результате экспериментов, ученые стали на шаг ближе к ответу на вопрос: как метан преобразуется в метанол.

"Но впереди еще много работы. Нужно точно понять, как происходит этот процесс. Но наше открытие поможет инженерам использовать эти бактерии, чтобы производить топливо, пригодное для использования", — говорит Розенцвейг.

Фокус уже писал о том, что темная материя может служить топливом для космических кораблей. По словам американского ученого, если человечество сможет взаимодействовать с темной материей – это изменит всю человеческую цивилизацию.