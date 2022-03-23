Несподівана вигода. Бактерії, що поїдають метан, можуть перетворювати парниковий газ на паливо.

Результати нового дослідження можуть стати ключем до розробки штучних біологічних каталізаторів, які перетворюють газоподібний метан на метанол.

Метанотрофні бактерії споживають 30 мільйонів тонн метану на рік. Вчені вважають, що ці бактерії мають унікальну здатність перетворювати парниковий газ на придатне для використання паливо, повідомляє SciTechDaily.

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Вивчаючи фермент, який бактерії використовують для створення подібної хімічної реакції, вчені з Північно-Західного університету в штаті Іллінойс, США, виявили ключові елементи, які можуть керувати цим процесом.

Результати нового дослідження можуть стати ключем до розробки штучних біологічних каталізаторів, які перетворюють газоподібний метан на метанол.

"Фермент, який називається метанмонооксигеназа, є особливо складним для вивчення білком, оскільки він вбудований у клітинну мембрану бактерій", — каже Емі Розенцвейг із Північно-Західного університету.

[ + – ] Фермент, який називається метанмонооксигеназа, є особливо складним для вивчення білком, оскільки він вбудований у клітинну мембрану бактерій. Фото: SciTechDaily

Під час вивчення цього ферменту вченим доводиться ізолювати його, але це вбиває всю ферментну активність та обмежує обсяг інформації, яку дослідники можуть зібрати.

"У новому дослідженні ми використали абсолютно новий метод", — говорить Крістофер Ку з Північно-Західного університету.

Вчені витягли фермент і знову помістили його в клітинну мембрану, яка схожа на його природне середовище перебування. Внаслідок цього їм вдалося відновити активність ферменту. За допомогою кріоелектронної мікроскопії вченим вдалося вперше візуалізувати атомну структуру активного ферменту з високою роздільною здатністю. В результаті експериментів вчені стали на крок ближче до відповіді на питання: як метан перетворюється на метанол.

"Але попереду ще багато роботи. Потрібно точно зрозуміти, як відбувається цей процес. Але наше відкриття допоможе інженерам використати ці бактерії, щоб виробляти паливо, придатне для використання", — каже Розенцвейг.

Фокус вже писав про те, що темна матерія може бути паливом для космічних кораблів. За словами американського вченого, якщо людство зможе взаємодіяти з темною матерією — це змінить усю людську цивілізацію.