Как Киев и Харьков вместе взятые. В Антарктиде разрушился огромный шельфовый ледник

Шельфовые ледники являются продолжением ледяных щитов, которые сдерживают внутренний лед Антарктиды. Без них лед быстрее попадает в океан и уровень моря повышается.

Шельфовый ледник Конгера площадью 1200 кв.км, а это площадь Киева и Харькова вместе взятых, разрушился в Восточной Антарктиде за несколько дней, когда были зафиксированы рекордно высокие температуры. Об этом свидетельствуют снимки со спутника Copernicus Sentinel-1, сообщает The Guardian.

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В Восточной Антарктиде ученые зафиксировали необычайно высокую для континента температуру, которая составляет -11,8 градуса Цельсия. Это на 40 градусов выше нормы для этого сезона.

Шельфовые ледники являются продолжением ледяных щитов, которые плавают над океаном и играют важную роль в сдерживании внутреннего льда. Без них внутренний лед быстрее попадает в океан, что приводит к повышению уровня моря.

"Шельфовый ледник Конгера по сравнению с другими относительно небольшой. Но это самое значительное разрушение шельфового ледника с начала 2000-х. Может быть это событие и не будет иметь серьезных последствий, но это признак того, что может произойти с ледниками", — говорит Кэтрин Уокер из NASA.

По словам ученых еще в январе этого года площадь шельфового ледника Конгера составляла 1200 кв.км, а уже к началу марта его площадь сократилась более, чем наполовину. И теперь он распался полностью всего за несколько дней.

"Это было неожиданное событие. Такие быстрые темпы потери льда мы не наблюдали в Восточной Антарктиде. Это произошло из-за экстремального потепления", — говорит Питер Нефф, гляциолог из Университета штата Миннесота.

По словам Хелен Фрикер из Полярного центра Скриппса, в марте в Восточной Антарктиде огромные глыбы льда откололись не только от ледника Конгера, но и от двух других шельфовых ледников.

"Большая часть Восточной Антарктиды сдерживается шельфовыми ледниками, поэтому нам нужно внимательно следить за всеми ними", — говорит Фрикер.

Ученые говорят, что повышение температуры в Антарктиде началось 15 марта. И учитывая тот факт, что ледник, который находится за шельфовым ледником Конгера небольшого размера, когда он уйдет в океан, это не сильно повлияет на уровень моря.

Но, чем больше будет повышаться глобальная температура, тем чаще будут разрушаться шельфовые ледники. И это будут более крупные по размеру объекты, чем ледник Конгера. Соответственно они не смогут удерживать более крупные массивы льда Антарктиды, которые уйдут в океан и это серьезно повысит глобальный уровень моря, говорят исследователи.

Сейчас самое большое беспокойство вызывает ледник Туэйтса, площадью 120 тысяч кв.км, это четыре Одесских области. Этот ледник называют ледником Судного дня и если он отколется от Антарктиды, то глобальный уровень моря поднимется на полметра. Фокус писал уже о том, что в результате такого события под воду уйдут крупные мировые мегаполисы.

"То, как быстро разрушился шельфовый ледник Конгера, говорит о том, что события развиваются слишком стремительно. Выбросы углерода уже оказывают влияние на Антарктиду и если так и продолжится дальше, то большая часть прибрежных городов и государств уйдут под воду. И это может произойти быстрее, чем мы думаем", — говорят ученые.