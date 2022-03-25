Як Київ і Харків разом узяті. В Антарктиді зруйнувався величезний шельфовий льодовик

Шельфові льодовики є продовженням крижаних щитів, що стримують внутрішній лід Антарктиди. Без них лід швидше потрапляє до океану і рівень моря підвищується.

Шельфовий льодовик Конгера площею 1 200 кв. км, а це площа Києва та Харкова разом узятих, зруйнувався у Східній Антарктиді за кілька днів, коли було зафіксовано рекордно високі температури. Про це свідчать знімки із супутника Copernicus Sentinel-1, повідомляє The Guardian.

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У Східній Антарктиді вчені зафіксували надзвичайно високу для континенту температуру, яка становить -11,8 градусів за Цельсієм. Це на 40 градусів вище за норму для цього сезону.

Шельфові льодовики є продовженням крижаних щитів, які плавають над океаном і відіграють важливу роль у стримуванні внутрішнього льоду. Без них внутрішній лід швидше потрапляє до океану, що призводить до підвищення рівня моря.

"Шельфовий льодовик Конгера порівняно з іншими відносно невеликий. Але це найзначніша руйнація шельфового льодовика з початку 2000-х. Можливо, ця подія не матиме серйозних наслідків, але це ознака того, що може статися з льодовиками", — говорить Кетрін Вокер із NASA.

За словами вчених, ще в січні цього року площа шельфового льодовика Конгера становила 1 200 кв. км, а вже на початок березня його площа скоротилася більш ніж наполовину. І тепер він розпався повністю лише за кілька днів.

"Це була несподівана подія. Таких швидких темпів втрати льоду ми не спостерігали у Східній Антарктиді. Це сталося через екстремальне потепління", — говорить Пітер Нефф, гляціолог з Університету штату Міннесота.

За словами Гелен Фрікер із Полярного центру Скріппса, у березні у Східній Антарктиді величезні брили льоду відкололися не лише від льодовика Конгера, а й від двох інших шельфових льодовиків.

"Більшість Східної Антарктиди стримується шельфовими льодовиками, тому нам потрібно уважно стежити за всіма ними", — говорить Фрікер.

Учені кажуть, підвищення температури в Антарктиді почалося 15 березня. І враховуючи той факт, що льодовик, який знаходиться за шельфовим льодовиком Конгера невеликого розміру, коли він піде в океан, це не вплине на рівень моря.

Але чим більше підвищуватиметься глобальна температура, тим частіше руйнуватимуться шельфові льодовики. І це будуть великі за розміром об'єкти, ніж льодовик Конгера. Відповідно, вони не зможуть утримувати більші масиви льоду Антарктиди, які підуть в океан і це серйозно підвищить глобальний рівень моря, кажуть дослідники.

Зараз найбільше занепокоєння викликає льодовик Туейтса, площею 120 тисяч кв. км, це чотири Одеські області. Цей льодовик називають льодовиком Судного дня, і якщо він відколеться від Антарктиди, то глобальний рівень моря підніметься на півметра. Фокус писав уже про те, що внаслідок такої події під воду підуть великі світові мегаполіси.

"Те, як швидко зруйнувався шельфовий льодовик Конгера, говорить про те, що події розвиваються занадто стрімко. Викиди вуглецю вже впливають на Антарктиду і якщо так і продовжиться далі, то більшість прибережних міст і держав підуть під воду. І це може статися швидше, ніж ми думаємо", — кажуть вчені.