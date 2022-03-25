Ученые сымитировали вращение астероидов с помощью левитирующих пластиковых шариков (видео)

Скопления пластиковых частиц, вращающиеся слишком быстро, распадаются. Видимо, то же самое происходит и с астероидами.

Левитирующие пластиковые шарики сымитировали физику вращающихся астероидов в эксперименте ученых Чикагского университета, — сообщает Science news.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Мелоди Лим из Чикагского университета и ее коллеги использовали звуковые волны, чтобы поднимать в воздух пластиковые шарики, которые складывались в двумерные комки. Акустические силы притягивают шарики друг к другу, имитируя гравитационное притяжение между кусочками мусора в космосе. Затем отдельные глыбы объединились, подобно тому, как предполагают, астероиды сливаются друг с другом, когда растут в объеме.

[ + – ] Эксперименты с левитирующими частицами пластика

Когда экспериментаторы придавали структурам вращение с помощью звуковых волн, сгустки меняли форму при достижении определенной скорости, становясь удлиненными. Это может помочь ученым понять, почему астероиды, напоминающие груды щебня, могут иметь странные структуры, такие как "волчки", образованные астероидами Бенну и Рюгу.

Астероиды-"обломки" представляют собой не твердые глыбы камня, а рыхлые скопления материала, которые могут раскалываться при вращении. Чтобы понять внутреннюю работу таких астероидов, одна группа ученых обратилась к левитирующим пластиковым шарикам.

Отдельные частицы пластика слипаются, образуя скопления, которые могут вращаться и распадаться, сообщила Лим 15 марта на собрании Американского физического общества в Чикаго.

Это элегантный танец, имитирующий физику образования астероидов, которая происходит слишком медленно, чтобы ее можно было наблюдать в реальных космических камнях. "Эти "настольные астероиды" сжимают явления, которые происходят на протяжении километров и на протяжении сотен тысяч лет, до всего лишь сантиметров и секунд в лаборатории", — сказала Лим.

В конце концов, быстро вращающиеся комки распались. Это наблюдение может помочь объяснить, почему астероиды обычно вращаются с определенной скоростью, но не выше: объекты, вращающиеся слишком быстро, распадаются.

Ранее Фокус сообщал, что ученые впервые обнаружили микрочастицы пластика в кровотоке человека. Также найден способ разлагать пластик на безвредные продукты всего за четыре часа.