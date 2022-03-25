Учені зімітували обертання астероїдів за допомогою пластикових кульок, що левітують (відео)

Скупчення пластикових частинок, що обертаються дуже швидко, розпадаються. Мабуть, те саме відбувається і з астероїдами.

Пластикові кульки, що левітують, зімітували фізику астероїдів, що обертаються, в експерименті вчених Чиказького університету, — повідомляє Science news.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Мелоді Лім з університету Чикаго та її колеги використовували звукові хвилі, щоб піднімати в повітря пластикові кульки, які складалися у двовимірні грудки. Акустичні сили притягують кульки одна до одної, імітуючи гравітаційне тяжіння між шматками сміття в космосі. Потім окремі брили об'єдналися, подібно до того, як припускають, астероїди зливаються одне з одним, коли ростуть в обсязі.

[ + – ] Експерименти з частинками пластику, що левітують

Коли експериментатори надавали структурам обертання з допомогою звукових хвиль, згустки змінювали форму, досягнувши певної швидкості, стаючи подовженими. Це може допомогти вченим зрозуміти, чому астероїди, що нагадують купи щебеню, можуть мати дивні структури, такі як "дзиґи", утворені астероїдами Бенну і Рюгу.

Астероїди-"уламки" є не твердими брилами каменю, а пухкими скупченнями матеріалу, що можуть розколюватися при обертанні. Щоб зрозуміти внутрішню роботу таких астероїдів, одна група вчених звернулася до пластикових кульок, що левітують.

Окремі частинки пластику злипаються, утворюючи скупчення, які можуть обертатися та розпадатися, повідомила Лім 15 березня на зборах Американського фізичного товариства у Чикаго.

Це елегантний танець, що імітує фізику утворення астероїдів, яка відбувається надто повільно, щоб її можна було спостерігати в реальному космічному камені. "Ці "настільні астероїди" стискають явища, які відбуваються протягом кілометрів та протягом сотень тисяч років, до всього лише сантиметрів та секунд у лабораторії", — сказала Лім.

Зрештою, грудки, що швидко обертаються, розпалися. Це спостереження може допомогти пояснити, чому астероїди зазвичай обертаються з певною швидкістю, але не вище: об'єкти, що обертаються надто швидко, розпадаються.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені вперше виявили мікрочастинки пластику у кровотоку людини. Також знайдено спосіб розкладати пластик на нешкідливі продукти лише за чотири години.