Прощупать почву. У человеческих клеток найдены "щупальца", помогающие им передвигаться

Исследователи пришли к выводу, что щупальцевидные придатки нужны клеткам, чтобы исследовать окружающее пространство. Но не только для этого.

Филоподии – так называются похожие на щупальца придатки у клеток человека. Новое исследование показывает, что они позволяют нашим клеткам двигаться и если это раковые клетки, то таким образом происходит распространение болезни по организму, сообщает ScienceAlert.

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"Эти клеточные придатки помогают клеткам перемещаться, с их помощью клетки исследуют окружающую среду, а также передают разные сигналы", — говорит Наташа Лейнсе из Института Нильса Бора в Дании.

По словам ученых, филоподии демонстрируют сложное поведение: они растягиваются, изгибаются, их длина и форма меняется во время движения. С помощью этих придатков клетки исследуют окружающую среду, взаимодействуют с другими клетками и даже перемещаются.

"Клетки в ходе таких сложных манипуляций с помощью филоподий могут даже перемещаться в другие ткани их окружающей среды", — говорит Лейнсе.

[ + – ] Филоподии демонстрируют сложное поведение: они растягиваются, изгибаются, их длина и форма меняется во время движения Фото: ScienceAlert

Во время исследования ученые изучили поведение разных клеток, в том числе и раковых. Они увидели, что такие структуры имеются в большом количестве клеток в организме человека. По словам ученых, новое открытие может помочь в изучении разных болезней, в том числе и рака.

"Раковые клетки очень инвазивные. Мы полагаем, что скорость их распространения зависит от поведения и эффективности их клеточных придатков. Чем лучше они могут действовать в окружающей среде, тем легче им распространятся дальше", — говорит Пол Мартин Бендикс из Института Нильса Бора.

Ученые считают, что если найти способ прекратить движение филоподий в раковых клетках, то можно будет остановить распространение рака в организме человека.

Но пока, что проводится только наблюдение за работой филоподий. И необходимы дальнейшие исследования, чтобы говорить о предотвращении движения раковых клеток, говорят ученые.

Напоминаем, что исследователи нашли странную связь между антибиотиками и снижением когнитивных способностей. У участников эксперименты были обнаружены ухудшение памяти и снижение уровня сосредоточенности.