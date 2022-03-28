Розвідати. У людських клітин знайдено "щупальця", що допомагають їм пересуватися

Дослідники дійшли висновку, що щупальцеподібні придатки потрібні клітинам, щоб досліджувати навколишній простір. Але не лише для цього.

Філоподії — так називаються схожі на щупальця придатки у клітин людини. Нове дослідження показує, що вони дозволяють нашим клітинам рухатися і якщо це ракові клітини, то таким чином відбувається поширення хвороби по організму, повідомляє ScienceAlert.

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"Ці клітинні придатки допомагають клітинам переміщатися, з їх допомогою клітини досліджують навколишнє середовище, а також передають різні сигнали", — говорить Наташа Лейнсе з Інституту Нільса Бора в Данії.

За словами вчених, філоподії демонструють складну поведінку: вони розтягуються, згинаються, їхня довжина та форма змінюються під час руху. З допомогою цих придатків клітини досліджують довкілля, взаємодіють з іншими клітинами і навіть переміщаються.

"Клітини під час таких складних маніпуляцій за допомогою філоподій можуть навіть переміщатися в інші тканини навколишнього середовища", — говорить Лейнсе.

[ + – ] Філоподії демонструють складну поведінку: вони розтягуються, згинаються, їхня довжина та форма змінюється під час руху Фото: ScienceAlert

Під час дослідження вчені вивчили поведінку різних клітин, зокрема ракових. Вони побачили, що такі структури є у великій кількості клітин в організмі людини. За словами вчених, нове відкриття може допомогти у вивченні різних хвороб, зокрема раку.

"Ракові клітини дуже інвазивні. Ми вважаємо, що швидкість їх поширення залежить від поведінки та ефективності їхніх клітинних придатків. Чим краще вони можуть діяти в навколишньому середовищі, тим легше їм рухатися далі", — каже Пол Мартін Бендікс з Інституту Нільса Бора.

Учені вважають, що якщо знайти спосіб припинити рух філоподій у ракових клітинах, можна буде зупинити поширення раку в організмі людини.

Але поки що проводиться лише спостереження за роботою філоподій. І необхідні подальші дослідження, щоб говорити про запобігання руху ракових клітин, кажуть учені.

Нагадуємо, що дослідники знайшли дивний зв'язок між антибіотиками та зниженням когнітивних здібностей. В учасників експерименти було виявлено погіршення пам'яті та зниження рівня зосередженості.