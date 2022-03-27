Учені виявили дивний зв'язок між антибіотиками та зниженням когнітивних здібностей

У дослідженні взяли участь 14 542 жінки, які приймали антибіотики протягом двох місяців, у яких було помічено погіршення пам'яті та зниження психомоторної швидкості й уваги.

Команда дослідників, очолювана епідеміологами з Гарвардської медичної школи в Массачусетсі, провела великомасштабне дослідження, у якому виявився незрозумілий зв'язок між прийомом антибіотиків і зниженням когнітивних показників у людини. Про це пише незалежне онлайн-видання Science Alert.

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У дослідженні взяли участь 14 542 жінки середнього віку, які приймали антибіотики протягом як мінімум двох місяців. Пацієнтки були у групі, що брала участь у проєкті з вивчення хронічних захворювань під назвою Nurses' Health Study. Вони приймали антибіотики під час лікування різних захворювань, включаючи респіраторні інфекції, інфекції сечовивідних шляхів та стоматологічні хвороби.

У ході дослідження вчені звернули увагу на взаємозв'язок між тими процесами, що відбуваються в кишечнику людини, яка приймає препарати, та процесами в мозку.

"У групі з понад 14 000 жінок ми спостерігали, що вживання антибіотиків у середньому віці було значно пов'язане з наступними нижчими показниками глобального пізнання, навчання, робочої пам'яті, психомоторної швидкості та уваги", — пишуть дослідники у своїй роботі.

Згідно з отриманими даними, у тих, хто приймав антибіотики, спостерігалися зниження активності мозку в різних категоріях навчання, а реакція та пам'ять була приблизно на рівні, еквівалентному організму, старшому на 3-4 роки.

Когнітивні можливості оцінювалися в середньому через сім років після початку прийому антибіотиків за допомогою онлайн-тесту, який учасники проходили вдома. Тест включав у собі в цілому чотири різних завдання, призначених для вимірювання різних аспектів когнітивної діяльності.

Учені дійшли висновку, що ступінь активності мозку залежить від тривалості використання антибіотиків, проте як буває зазвичай у подібних дослідженнях, наявності кореляції недостатньо для доказу причинно-наслідкового зв'язку, оскільки цілком можливо, що невелике зниження пізнавальних здібностей викликане не самими антибіотиками, а в результаті перенесених захворювань.

Проте отриманих результатів цілком достатньо, щоб продовжити подальші дослідження.

"З огляду на глибокий вплив застосування антибіотиків на мікробіом кишечника — а попередні дослідження показали зміни функціонального потенціалу через два та чотири роки після впливу антибіотиків — вісь кишечник-мозок може бути можливим механізмом зв'язку між антибіотиками та когнітивними функціями", — пишуть дослідники.

Раніше повідомлялося, що вчені з Вашингтонського університету визначили третю головну причину смертності серед людей. На їхню думку, після смерті від інсультів та хвороб серця на третьому місці смертні випадки у зв'язку із стійкістю мікробів до протимікробних препаратів.