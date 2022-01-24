Несподіване відкриття. Учені визначили третю головну причину смертності у світі

За словами вчених, після інсульту та хвороб серця наступною головною причиною смертей у світі є стійкість бактерій до антибіотиків.

Учені з Вашингтонського університету проаналізували дані, отримані з 204 країн світу та з'ясували, що в 2019 році майже 5 млн смертей у світі було пов'язано зі стійкістю мікробів до протимікробних препаратів. Після смерті від інсультів і хвороб серця цього року це була третя головна причина смертності населення у світі, повідомляє ScienceAlert.

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Ліки, які вбивають бактерії, є одним із найбільших відкриттів людства. З моменту відкриття пеніциліну в 1928 році антибіотики врятували мільйони життів на планеті. Але постійне використання тих самих антибіотиків знову й знову дає бактеріям можливість адаптуватися до них швидше, що призводить до збільшення кількості хвороб, які більше не реагують на традиційні методи лікування.

Від стійкості бактерій до антибіотиків помиратиме більше людей

Учені кажуть, що це вже велика проблема й усе більше людей у світі помиратимуть через стійкість бактерій до антибіотиків.

"Нові дані показують величезні масштаби проблеми і треба починати боротися з цією загрозою", — каже Кріс Мюррей із Вашингтонського університету.

У попередніх дослідженнях йшлося про те, що щорічно від стійкості до протимікробних препаратів вмиратиме 10 млн людей не раніше 2050 року. Але нові дані говорять про те, що подібна ситуація настане вже найближчим часом.

[ + – ] Антибіотики

"Необхідно впроваджувати інновації у розробку антибіотиків, використовувати нові технології та вакцини", — говорить Мюррей.

Дослідники проаналізували дані про 23 різні види бактерій і 88 комбінацій мікробів та ліків із 204 країн. Зрештою вчені створили статистичні моделі, які показали жахливі масштаби стійкості бактерій до протимікробних препаратів.

Учені дійшли висновку, що в 2019 році 4,95 млн смертей були пов'язані зі стійкими до ліків бактеріальними інфекціями, з яких 1,27 млн смертей були безпосередньо спричинені стійкістю до протимікробних препаратів. Тільки інсульт і хвороби серця забрали більше життів у тому році.

Потрібно вжити термінових заходів, інакше смертей буде більше

Автори дослідження кажуть, що подібна оцінка масштабів цієї проблеми не проводилася до цього у світі. Дослідники роблять один важливий висновок: якщо не вжити термінових заходів, то ця проблема стане ще масштабнішою.

Учені закликають світових лідерів поставити питання про стійкість до антибіотиків на верхній рядок на сьогоднішньому порядку денному. Вони попереджають, що без термінових дій найближчими роками ми побачимо ще більший рівень смертності.

Нагадуємо, що з цього року в Україні почали контролювати призначення та застосування антибіотиків. У Центрі громадського здоров'я при МОЗ України вважають, що потрібно відмовитися від надмірного та нераціонального використання антибіотиків, щоб зберегти їх ефективність.

Як уже писав Фокус, у МОЗ України ухвалили рішення, що з квітня 2022 року антибіотики можна буде купити тільки за електронним рецептом.