Неожиданное открытие. Ученые определили третью главную причину смертности в мире

По словам ученых, после инсульта и болезней сердца следующей главной причиной смертей в мире является устойчивость бактерий к антибиотикам.

Ученые из Вашингтонского университета проанализировали данные, полученные из 204 стран мира и выяснили, что в 2019 году почти 5 млн смертей в мире было связано с устойчивостью микробов к противомикробным препаратам. После смерти от инсультов и болезней сердца в том году это была третья главная причина смертности населения в мире, сообщает ScienceAlert.

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Лекарства, которые убивают бактерии, являются одним из величайших открытий человечества. С момента открытия пенициллина в 1928 году антибиотики спасли миллионы жизней на планете. Но постоянное использование одних и тех же антибиотиков снова и снова дает бактериям возможность адаптироваться к ним быстрее, что приводит к увеличению числа болезней, которые больше не реагируют на традиционные методы лечения.

От устойчивости бактерий к антибиотикам будет умирать больше людей

Ученые говорят, что это уже большая проблема и все больше людей в мире будут умирать из-за устойчивости бактерий к антибиотикам.

"Новые данные показывают огромные масштабы проблемы и нужно начинать бороться с этой угрозой", — говорит Крис Мюррей из Вашингтонского университета.

В предыдущих исследованиях речь шла о том, что ежегодно от устойчивости к противомикробным препаратам будет умирать 10 млн человек не раньше 2050 года. Но новые данные говорят о том, что подобная ситуация наступит уже в ближайшем будущем.

[ + – ] Антибиотики

"Необходимо внедрять инновации в разработку антибиотиков, использовать новые технологии и вакцины", — говорит Мюррей.

Исследователи проанализировали данные о 23 различных видах бактерий и 88 комбинациях микробов и лекарств из 204 стран. В итоге, ученые создали статистические модели, которые показали ужасающие масштабы устойчивости микробов к противомикробным препаратам.

Ученые пришли к выводу, что в 2019 году 4,95 млн смертей были связаны с устойчивыми к лекарствам бактериальными инфекциями, из которых 1,27 млн смертей были непосредственно вызваны устойчивостью к противомикробным препаратам. Только инсульт и болезни сердца забрали больше жизней в том году.

Нужно принять срочные меры, иначе смертей будет больше

Авторы исследования говорят, что подобная оценка масштабов именно этой проблемы не проводилась до этого в мире. Исследователи делают один важный вывод: если не предпринять срочных мер, то эта проблема станет еще более масштабной.

Ученые призывают мировых лидеров поставить вопрос об устойчивости к антибиотикам на верхнюю строчку в сегодняшней повестке дня. Они предупреждают, что без срочных действий в ближайшие годы мы увидим еще более высокий уровень смертности.

Напоминаем, что с этого года в Украине начали контролировать назначение и применение антибиотиков. В Центре общественного здоровья при Минздраве Украины считают, что нужно отказаться от чрезмерного и нерационального использования антибиотиков, чтобы сохранить их эффективность.

Как уже писал Фокус, в Минздраве Украины приняли решение, что с апреля 2022 года антибиотики можно будет купить только по электронному рецепту.