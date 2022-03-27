Ученые выявили странную связь между антибиотиками и снижением когнитивных способностей

В исследовании приняли участие 14 542 женщины, принимавших антибиотики в течение двух месяцев, у которых были замечены ухудшение памяти и снижение психомоторной скорости и внимания.

Команда исследователей, возглавляемая эпидемиологами из Гарвардской медицинской школы в Массачусетсе провела крупномасштабное исследование, в котором обнаружилась необъяснимая связь между приемом антибиотиков и снижением когнитивных показателей у человека. Об этом пишет независимое онлайн-издание Science Alert.

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В исследовании приняли участие 14 542 женщины среднего возраста, которые принимали антибиотики в течение как минимум двух месяцев. Пациентки состояли в группе, принимавших участие в проекте по изучению хронических заболеваний под названием Nurses' Health Study. Они принимали антибиотики во время лечения различных заболеваний, включая респираторные инфекции, инфекции мочевыводящих путей, а также стоматологические болезни.

В ходе исследования ученые обратили внимание на взаимосвязь между теми процессами, которые происходят в кишечнике человека, принимающего препараты, и процессами в мозге.

"В группе из более чем 14 000 женщин мы наблюдали, что употребление антибиотиков в среднем возрасте было значительно связано с последующими более низкими показателями глобального познания, обучения, рабочей памяти, психомоторной скорости и внимания", — пишут исследователи в своей работе.

Согласно полученным данным, у тех, кто принимал антибиотики, наблюдались снижение активности мозга в различных категориях обучения, а реакция и память были примерно на уровне, эквивалентном организму, который старше на 3-4 года.

Когнитивные способности оценивались в среднем через семь лет после начала приема антибиотиков с помощью онлайн-теста, который участники проходили дома. Тест включал в себя в общей сложности четыре различных задания, предназначенных для измерения различных аспектов когнитивной деятельности.

Ученые пришли к выводу, что степень активности мозга зависит от продолжительности использования антибиотиков, однако как бывает обычно в подобных исследованиях, наличие корреляции недостаточно для доказательства причинно-следственной связи, поскольку вполне возможно, что небольшое снижение познавательных способностей вызвано не самими антибиотиками, а в результате перенесенных заболеваний.

Тем не менее полученных результатов вполне достаточно для того, чтобы продолжить дальнейшие исследования.

"Учитывая глубокое влияние применения антибиотиков на микробиом кишечника — а предыдущие исследования показали изменения функционального потенциала через два и четыре года после воздействия антибиотиков — ось кишечник-мозг может быть возможным механизмом связи между антибиотиками и когнитивными функциями", — пишут исследователи.

Ранее сообщалось, что ученые из Вашингтонского университета определили третью главную причину смертности среди людей. По их мнению, после смерти от инсультов и болезней сердца на третьем месте находятся смертные случаи в связи с устойчивостью микробов к противомикробным препаратам.