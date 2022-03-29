В ядре Земли нашли огромное количество редкого газа: он все еще просачивается на поверхность

Ежегодно из ядра вырывается столько гелия, что можно надуть шар размером с письменный стол и это в корне меняет представление о происхождении нашей планеты.

Ученые выяснили, что в ядре Земли находится огромное количество гелия-3 — редкого изотопа газообразного гелия. Наличие гелия, который остался после Большого взрыва, говорит о том, что Земля образовалась внутри солнечной туманности, а не на ее окраинах или в конце жизненного цикла туманности, сообщает SciTechDaily.

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"Мы выяснили, что ежегодно из ядра Земли вырывается примерно 2 кг гелия-3. Этого количества достаточно, чтобы надуть шар размером с ваш рабочий стол. Это дает новые знания о том, как появилась Земля", — говорит Питер Олсон из Университета штата Нью Мексико, США.

Гелий-3 в основном создается в туманностях – огромных космических облаках газа и пыли. Из такой туманности была создана и наша Солнечная система. Гелий-3 является одним из самых ранних элементов, который появился вскоре после Большого взрыва.

"Когда планета формируется, то она накапливает в своих недрах то вещество, которое присутствовало в окружающей ее среде. Если в ядре Земли так много гелия-3, значит она должна была сформироваться внутри солнечной туманности, а не на ее окраинах или же в конце ее существования", — говорит Олсон.

[ + – ] Центр туманности Лагуна, которая находится в созвездии Стрельца на расстоянии 4077 световых лет от нас. Снимок сделал космический телескоп Хаббл. Туманности являются первичными источниками гелия-3, а количество гелия-3, который выходит из ядра Земли, свидетельствует о том, что наша планета сформировалась внутри солнечной туманности Фото: NASA

Новое исследование подтверждает давно существующую теорию о происхождении Земли внутри туманности, из которой появилась наша Солнечная система.

По словам ученых, в начале своей жизни Земля накапливала гелий. Но потом, согласно существующей теории, меньший объект врезался в Землю, была создана Луна, а большая часть гелия с Земли улетучилась в космос. Это произошло примерно 4 млрд лет назад. Но гелий-3 все еще продолжает вырываться из ядра Земли и сегодня.

"В результате наших расчетов, мы пришли к выводу, что в ядре Земли находится от 10 тераграммов (10 в 13 степени граммов) до петаграмма (10 в 15 степени граммов) гелия-3. Это огромное количество. Такая высокая концентрация этого изотопа гелия могла появиться там, только благодаря высокой его концентрации в окружающей планету среде", — говорит Олсон.

По словам ученого, нужно найти еще другие газы, которые могли быть созданы туманностью. Например, обнаружение водорода и его выход из ядра Земли с такой же скоростью, как и выход гелия-3, могло бы точно подтвердить эту теорию.

Напоминаем, что ученые обнаружили неизвестные короткие сигналы, которые исходят из ядра Земли.