У ядрі Землі знайшли величезну кількість рідкісного газу: він усе ще просочується на поверхню

Щороку з ядра виривається стільки гелію, що можна надути кулю розміром із письмовий стіл і це докорінно змінює уявлення про походження нашої планети.

Учені з'ясували, що в ядрі Землі знаходиться величезна кількість гелію-3 — рідкісного ізотопу газоподібного гелію. Наявність гелію, який залишився після Великого вибуху, свідчить про те, що Земля утворилася всередині сонячної туманності, а не на її околицях або наприкінці життєвого циклу туманності, повідомляє SciTechDaily.

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"Ми з'ясували, що щороку з ядра Землі виривається приблизно 2 кг гелію-3. Цієї кількості достатньо, щоб надути кулю розміром із ваш робочий стіл. Це дає нові знання про те, як з'явилася Земля", — каже Пітер Олсон з Університету штату Нью Мексика, США.

Гелій-3 здебільшого створюється у туманностях — величезних космічних хмарах газу та пилу. З такої туманності було створено і Сонячну систему. Гелій-3 є одним із найраніших елементів, який з'явився невдовзі після Великого вибуху.

"Коли планета формується, то вона накопичує у своїх надрах ту речовину, яка була присутня в навколишньому середовищі. Якщо в ядрі Землі так багато гелію-3, значить вона повинна була сформуватися всередині сонячної туманності, а не на її околицях або ж наприкінці її існування", — каже Олсон.

[ + – ] Центр туманності Лагуна, що знаходиться у сузір'ї Стрільця на відстані 4 077 світлових років від нас. Знімок зробив космічний телескоп Габбл. Туманності є первинними джерелами гелію-3, а кількість гелію-3, що виходить з ядра Землі, свідчить про те, що наша планета сформувалася всередині сонячної туманності. Фото: ISS

Нове дослідження підтверджує теорію, що давно існує, про походження Землі всередині туманності, з якої з'явилася наша Сонячна система.

За словами вчених, на початку життя Земля накопичувала гелій. Але потім, згідно з наявною теорією, менший об'єкт врізався в Землю, був створений Місяць, а більшість гелію із Землі зникла в космосі. Це сталося приблизно 4 млрд років тому. Але гелій-3 продовжує вириватися з ядра Землі й сьогодні.

"Унаслідок наших розрахунків, ми дійшли висновку, що в ядрі Землі знаходиться від 10 тераграмів (10 в 13 степені грамів) до петаграма (10 в 15 степені грамів) гелію-3. Це величезна кількість. Така висока концентрація цього ізотопу гелію могла з'явитися там, лише завдяки високій його концентрації в навколишньому середовищі", — говорить Олсон.

За словами вченого, потрібно знайти ще інші гази, які могли б бути створені туманністю. Наприклад, виявлення водню та його вихід із ядра Землі з такою ж швидкістю, як і вихід гелію-3, міг би точно підтвердити цю теорію.

Нагадуємо, що вчені виявили невідомі короткі сигнали, що виходять із ядра Землі.