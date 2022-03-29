Закрыло свет звезды. Астрономы нашли гигантское облако пыли от космического столкновения

Ученые надеются, что они смогут использовать данные, полученные в результате наблюдений этого и других космических столкновений, чтобы больше узнать о том, как формировалась наша Солнечная система.

В ходе своего недавнего исследования ученые заметили следы массивного космического столкновения. По данным NASA, образовавшееся облако пыли было достаточно большим, чтобы заслонить свет близлежащей звезды. Однако пока астрономы не знают, что вызвало это массивное космическое столкновение, пишет BGR.

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Ученый Кейт Су из Аризонского университета и ее команда начали наблюдать за системой, в которой они обнаружили столкновение, в 2015 году. Эта система является домом для звезды HD 166191, возраст которой составляет около 10 миллионов лет.

По сравнению с другими звездами она довольно молода и в ней все еще есть много частиц, оставшихся после образования звезды. Эта пыль слиплась вместе, образовав множество скалистых обломков, которые астрономы называют планетезималями. Планетезимали — это каменистые небесные объекты, которые помогают формировать новые планеты. Эти объекты врезаются друг в друга, обмениваясь материалами, а иногда становятся больше прежнего, образуя новые планеты.

С 2015 по 2019 год Су и ее команда с помощью космического телескопа NASA "Спитцер" наблюдали за системой, окружающей HD 166191. Они надеялись, что увидят столкновение двух планетезималей. Обломки слишком малы и далеки, чтобы их можно было разглядеть в телескоп. Однако Су знала, что они создадут огромные облака пыли после космических столкновений между ними.

[ + – ] Телескоп NASA "Спитцер"

За эти 4 года ученые использовали телескоп "Спитцер", чтобы провести более 100 наблюдений столкновений вокруг HD 166191. Однако в середине 2018 года телескоп отметил повышенную яркость в системе, окружающей HD 166191. Это навело на мысль об увеличении образования мусора, возможно, в результате космического столкновения. Используя данные от "Спитцера", а также с других телескопов, исследователи смогли оценить размер и форму последствий столкновения.

Почему астрономы изучают облака космической пыли?

Изучение облаков пыли, оставшихся после космических столкновений, может показаться глупой работой. Но на самом деле это может многое рассказать о столкновении, которое создало облако. Например, работа Су и ее команды предполагает, что облако пыли было очень вытянутым, а его площадь по меньшей мере в три раза превышала площадь HD 166191. Кроме того, основываясь на яркости системы, которую зафиксировал "Спитцер", эксперты считают, что только небольшая часть облака прошла перед звездой, а фактические обломки покрывали площадь в сотни раз больше.

Изучив размер и форму облака, астрономы отметили, что объекты, участвовавшие в космическом столкновении, могли быть размером с карликовые планеты. Это означает, что они примерно такого же размера, как и Веста, астероид в нашей Солнечной системе, ширина которого составляет около 530 км.

Исследователи надеются, что они смогут использовать данные, полученные в результате наблюдений этого и других космических столкновений, чтобы больше узнать о том, как формировалась наша Солнечная система.

Напомним, ранее астрономы обнаружили, что легендарная комета Леонардо навсегда пропала. Как выяснилось, небесное тело не смогло пережить столкновение с Солнцем.