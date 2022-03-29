Закрило світло зірки. Астрономи знайшли гігантську хмару пилу від космічного зіткнення

Вчені сподіваються, що вони зможуть використовувати дані, отримані в результаті спостережень цього та інших космічних зіткнень, щоб дізнатися більше про те, як формувалася наша Сонячна система.

Під час свого недавнього дослідження вчені помітили сліди масивного космічного зіткнення. За даними NASA, утворена хмара пилу була досить великою, щоб заслонити світло прилеглої зірки. Проте поки астрономи не знають, що спричинило це масивне космічне зіткнення, пише BGR.

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Вчена Кейт Су з Університету Аризони та її команда почали спостерігати за системою, в якій вони виявили зіткнення, у 2015 році. Ця система є домом для зірки HD 166 191, вік якої близько 10 мільйонів років.

Якщо порівняти з іншими зірками, вона досить молода і в ній все ще є багато частинок, що залишилися після утворення зірки. Цей пил злипся разом, утворивши безліч скелястих уламків, які астрономи називають планетезималями. Планетезималі — це кам'янисті небесні об'єкти, які допомагають формувати нові планети. Ці об'єкти врізаються одне в одного, обмінюючись матеріалами, інколи ж стають більше колишнього, утворюючи нові планети.

З 2015 по 2019 рік Су та її команда за допомогою космічного телескопа NASA "Спітцер" спостерігали за системою навколо HD 166191. Вони сподівалися, що побачать зіткнення двох планетезималей. Уламки дуже малі й далекі, щоб їх можна було розглянути в телескоп. Проте Су знала, що вони створять величезні хмари пилу після космічних зіткнень між ними.

[ + – ] Телескоп NASA "Спітцер"

За ці 4 роки вчені використали телескоп "Спітцер", щоб провести понад 100 спостережень зіткнень навколо HD 166191. Однак у середині 2018 року телескоп виділив підвищену яскравість у системі, що оточує HD 166191. Це навело на думку про збільшення утворень сміття, можливо, внслідок космічного зіткнення. Використовуючи дані від "Спітцера", а також інших телескопів, дослідники змогли оцінити розмір і форму наслідків зіткнення.

Чому астрономи вивчають хмари космічного пилу?

Вивчення хмар пилу, що залишилися після космічних зіткнень, може здатися дурною роботою. Але насправді це може багато розповісти про зіткнення, яке створило хмару. Наприклад, робота Су та її команди припускає, що хмара пилу була дуже витягнутою, а її площа щонайменше втричі перевищувала площу HD 166191. Крім того, ґрунтуючись на яскравості системи, яку зафіксував "Спітцер", експерти вважають, що лише невелика частина хмари пройшла перед зіркою, а фактичні уламки покривали площу в сотні разів більше.

Вивчивши розмір і форму хмари, астрономи зазначили, що об'єкти, які брали участь у космічному зіткненні, могли бути розміром як карликові планети. Це означає, що вони приблизно такого ж розміру, як Веста, астероїд в нашій Сонячній системі, ширина якого становить близько 530 км.

Дослідники сподіваються, що вони зможуть використовувати дані, отримані в результаті спостережень цього та інших космічних зіткнень, щоб дізнатися більше про те, як формувалася наша Сонячна система.

Нагадаємо, раніше астрономи виявили, що легендарна комета Леонардо назавжди зникла. Як з'ясувалося, небесне тіло не змогло пережити зіткнення із Сонцем.