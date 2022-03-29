Астрономы увидели, как умирающая звезда создает кольца и "песочные часы" (фото)

Ученым, которые изучат звезду V Hya, удалось увидеть ее загадочную предсмертную агонию с уникальными подробностями.

С помощью наземного радиотелескопа ALMA и космического телескопа Хаббл, ученые смогли увидеть, как умирающий красный гигант выпускает в космос шесть колец и две структуры, которые похожи на песочные часы. Это происходит из-за того, что звезда выбрасывает в пространство вещество с очень большой скоростью. Подобные явления еще не наблюдали у умирающих звезд, сообщает New Atlas.

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Красный гигант богатый углеродом под названием V Hya находится на расстоянии примерно в 1300 световых лет от нас в созвездии Гидры. Эта звезда умирает и сбрасывает свое вещество с внешнего слоя в космос, чтобы вскоре превратиться в белого карлика, которого будет окружать туманность.

Необычная смерть звезды

"Эта звезда умирает необычным способом. Она не выбрасывает свое вещество равномерно, а выпускает серию колец. Если точнее, то мы впервые увидели, что умирающая звезда выбрасывает вещество в виде расширяющихся "колец дыма", — говорит Марк Моррис из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

[ + – ] Умирающая звезда V Hya выпускает необычные кольца, а также создает структуры похожие на песочные часы. Иллюстрация Фото: New Atlas

Ученые обнаружили 6 колец вокруг звезды, которые образовались за последние примерно 2100 лет. Они создают вокруг звезды искривленный диск.

Еще одной особенностью звезды V Hya стало то, что астрономы обнаружили кроме необычных колец еще и облака плазмы, которые похожи на песочные часы и выходят с разных сторон от звезды. Эти потоки вещества расширяются со скоростью 864 000 км/ч.

[ + – ] С помощью наземного радиотелескопа ALMA и космического телескопа Хаббл, ученые смогли увидеть, как умирающий красный гигант выпускает в космос шесть колец Фото: ALMA

Звезда, которая бросается шарами плазмы, размером с Марс

"Раньше эта звезда привлекла наше внимание тем, что она выбрасывает каждые 8,5 лет в космос шары из плазмы размером с Марс. Мы считаем, то и такое поведение звезды и то, что она создает кольца и другие структуры вокруг, связано с тем, что рядом есть невидимая звезда-компаньон", — говорит Моррис.

[ + – ] Еще одной особенностью звезды V Hya стало то, что астрономы обнаружили кроме необычных колец еще и облака плазмы, которые похожи на песочные часы и выходят с разных сторон от звезды Фото: ALMA

По словам ученых, это может быть либо нейтронная звезда, либо белый карлик. Если этот небольшой объект пролетает каждые 8,5 лет через внешнюю оболочку V Hya, то он может поглощать часть вещества, а затем выбрасывать его в космос. Это может объяснить странно поведение умирающего красного гиганта.

"Это действительно уникальная звезда. До сих пор мало известно о том, как красные гиганты превращаются в белых карликов. Но то, что во время этого процесса могут появляться кольца и другие структуры предоставляет новую информацию о смерти этих гигантских звезд", — говорит Моррис.

Напоминаем, что астрономы обнаружили необычные оптические иллюзии на Солнце. И что некоторые из корональных петель на нашей звезде на самом деле является не тем, чем кажутся.