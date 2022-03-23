Оптические иллюзии на Солнце: эпичные корональные петли на звезде завели ученых в тупик

Новое исследование американских ученых показывает, что некоторые из ярких корональных петель на Солнце представляют собой оптическую иллюзию.

На многих изображениях Солнца можно увидеть корональные петли. Они изгибаются над поверхностью звезды и уходят далеко в космос, иногда на тысячи километров, прежде чем вернуться обратно. Ученые, в результате моделирования, пришли к выводу, что некоторые из этих петель являются настоящей оптической иллюзией. И объясняют почему это может происходить, сообщает SciTechDaily.

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Корона Солнца является верхним слоем атмосферы нашей звезды. Она состоит из плазмы, которая содержит очень много заряженных частиц, которые взаимодействуют с мощным магнитным полем Солнца. Благодаря этому плазма иногда уходит далеко в космос и создаются структуры, которые называются корональными петлями.

Иногда этот магнетизм перемещает плазму высоко над короной, образуя фантастические структуры, называемые корональными петлями, которые в конечном итоге, снова соединяются с поверхностью Солнца. Некоторые из этих структур могут существовать в течение нескольких дней или даже недель.

Ученые из Национального центра атмосферных исследований США под руководством Анны Меланушенко создали компьютерное моделирование короны Солнца. И оказалось, что некоторые структуры, которые выглядят как корональные петли, на самом деле не являются ими.

"Я никогда не ожидала такого результата, хотя всю жизнь занимаюсь изучением Солнца. Этого не может быть. Это заставляет совершенно по-новому взглянуть на природу атмосферы Солнца", — говорит Меланушенко.

Силовые линии магнитного поля Солнца очень мощные, но они все равно должны постепенно ослабевать дальше от Солнца. Поэтому, если корональные петли действительно являются петлями, которые идут вдоль силовых линий магнитного поля Солнца, то они должны распадаться по мере удаления от звезды. Но этого не происходит. Изображения Солнца показывают, что петли все еще существуют высоко над ним.

[ + – ] Исследованипе показало, что некоторые структуры, которые выглядят как корональные петли, на самом деле не являются ими Фото: NASA

По словам ученых, некоторые из этих петель являются оптической иллюзией. И это заставляет изменить свое представление о Солнце.

"Некоторые из этих корональных петель мы назвали артефактами проекции. Но отличить настоящие корональные петли от артефактов непросто", — говорит Меланушенко.

Благодаря моделированию ученые смогли воссоздать полный цикл солнечной вспышки, начиная с ее появления глубоко в атмосфере Солнца, и до ее выхода на поверхность, что заканчивается корональным выбросом в космос.

[ + – ] Некоторые из этих корональных петель назвали артефактами проекции. Но отличить настоящие корональные петли от артефактов непросто Фото: NASA

"Корона Солнца оптически тонкая, а это значит, что сквозь нее можно проводить наблюдения. Но это означает, что такие структуры, как корональные петли, могут накладываться друг на друга, когда мы наблюдаем за Солнцем. И вместо корональной петли мы можем наблюдать оптическую иллюзию", — говорят ученые.

Одним из недостатков данного исследования является то, что оно основано на моделировании. Авторы признают это и считают, что нужно проводить новые наблюдения за Солнцем, чтобы подтвердить эту теорию.

Напоминаем, что ученые, в результате наблюдений с помощью нового телескопа, смогли увидеть на Солнце огромное пятно. По размерам оно соответствует нашей планете.